Voici les pays déjà qualifiés pour la Coupe du monde 2026

Il reste désormais trente tickets pour la Coupe du monde 2026! La Suisse en obtiendra-t-elle un? Selon les projections statistiques, la réponse est oui... à 82%!

La Tunisie est le deuxième pays africain qualifié après le Maroc. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

En battant le Kosovo et la Slovénie, la Suisse a fait le plein dans ces qualifications pour la Coupe du monde 2026. Rien n'est encore acquis, mais, selo les projections statistiques, la Nati a désormais 82% de chances d'obtenir son visa pour l'Amérique du Nord et le Mexique en juin prochain. Le prochain match à Stockholm sera déjà décisif: en cas de victoire, la Suisse verrait son pourcentage approcher les 100% à mi-parcours. Une défaite le ferait logiquement baisser.

Pour l'heure, seuls 18 pays ont leur billet en poche à coup sûr. Les trois organisateurs bien sûr: Etats-Unis, Mexique et Canada, mais aussi quinze nations ayant obtenu leur ticket via les qualifications. Une certitude: il y aura au moins deux nouveaux, vu que l'Ouzbékistan et la Jordanie n'ont jamais disputé de Coupe du monde jusqu'à présent.

Les pays déjà qualifiés

Europe (16 places): –

Afrique (9 ou 10 places*): Maroc, Tunisie.

Asie et Australie (8 ou 9 places*): Japon, Iran, Ouzbékistan, Jordanie, Corée du Sud, Australie.

Amérique du Sud (6 ou 7 places*): Argentine, Équateur, Brésil, Paraguay, Colombie, Uruguay.

Amérique du Nord, centrale et Caraïbes (3, 4 ou 5 places*): Canada (co-organisateur), Mexique (co-organisateur), États-Unis (co-organisateur).

Océanie (1 ou 2 places*): Nouvelle-Zélande.



