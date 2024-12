Sans alcool, la fête est plus folle, chantent en choeur les Saoudiens. Photo: imago/Moritz Müller

L'alcool est interdit en Arabie saoudite, que ce soit dans l'espace public ou même dans les hôtels de luxe. La consommation et la possession d'alcool y sont passibles d'amendes, de peines de prison, de flagellation publique, et d'expulsion du territoire pour les étrangers... et il n'y aura pas d'exception lors de la Coupe du monde 2034, ont assuré plusieurs hauts dignitaires de la FIFA, s'exprimant auprès du «Guardian» sous couvert d'anonymat.

La FIFA, qui a annoncé la semaine dernière que l'Arabie saoudite allait accueillir ce tournoi pour la prochaine fois, aurait accepté la décision. Et cette fois, il n'y aura pas de polémique de dernière minute comme au Qatar. En 2022, les autorités avaient décidé deux jours avant le début de la Coupe du monde que la bière ne pourrait pas être vendue dans les stades. Budweiser, partenaire premium de l'événement, avait obtenu 40 millions de dollars de dédommagement de la part de la FIFA.