La Nati affrontera l'Allemagne et la Norvège en mars

Nick Woltemade et Erling Haaland! Voici les deux attaquants que l'équipe de Suisse devra contrer au mois de mars pour ses deux premiers matches de l'année menant à la Coupe du monde.

Blick Sport

L’équipe nationale masculine disputera deux matchs internationaux de haut niveau lors de son premier rassemblement de l’année prochaine. Le vendredi 27 mars à 20h45, la sélection de Murat Yakin affrontera l’Allemagne au Parc Saint-Jacques à Bâle. Quatre jours plus tard, le mardi 31 mars, la Nati sera opposée à la Norvège au stade Ullevaal à Oslo. L’heure du coup d’envoi n’a pas encore été fixée.

La dernière fois que l’Allemagne avait affronté la Nati en dehors d’une compétition (Ligue des Nations ou phase finale d’Euro) remonte à mai 2012. Ce duel mémorable – une victoire 5–3 de la Suisse – reste notamment associé au triplé d’Eren Derdiyok. Le dernier match officiel entre les deux équipes a été le 1–1 lors de la phase de groupes de l’Euro 2024, avec le but de Dan Ndoye.

Voilà douze ans que la Suisse n'a plus affronté la Norvège

La dernière des 19 rencontres de la Suisse contre la Norvège s’était déroulée lors des qualifications pour la Coupe du monde 2014. En septembre 2013, la Suisse d’Ottmar Hitzfeld s’était imposée 2–0 à l’Ullevaal. La date de l’ouverture de la billetterie pour ces deux matches sera communiquée dès que possible.

Le programme précis de la préparation à la Coupe du monde, prévue entre fin mai et début juin, n’est pas encore défini et sera communiqué au début de l’année 2026.