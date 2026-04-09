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Procédure ouverte à l'ASF
Le FC Lucerne licencie deux employés suite à un scandale raciste

Le FC Lucerne a pris des mesures disciplinaires suite à un scandale raciste survenu samedi lors d'une rencontre de l'équipe féminine M20. Deux responsables ont été licenciés, a communiqué le club mercredi.
Publié: 10:52 heures
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Le FC Lucerne tire les conséquences du scandale de racisme et suspend avec effet immédiat deux membres du staff.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Lors d'un match du championnat féminin M20 opposant Lucerne à Grasshopper, un membre du staff lucernois avait tenu des propos racistes à l'encontre d'une attaquante du GC. Un autre responsable du FCL avait tenté, immédiatement après les insultes, de minimiser la situation.

Le directeur sportif du FC Lucerne Remo Meyer s'est clairement distancié de ces faits. Selon le club, le choix des mots et la gestion de la situation sont inacceptables. En procédant à ces licenciements, les dirigeants du FCL ont voulu appliquer une politique de tolérance zéro au sein de leur propre club, et ont pris contact avec la joueuse concernée ainsi qu'avec GC pour présenter leurs excuses.

Au niveau de la fédération également, l'affaire n'est pas restée sans suite. L'Association suisse de football a ouvert une procédure.

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