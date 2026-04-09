Le FC Lucerne a pris des mesures disciplinaires suite à un scandale raciste survenu samedi lors d'une rencontre de l'équipe féminine M20. Deux responsables ont été licenciés, a communiqué le club mercredi.

ATS Agence télégraphique suisse

Lors d'un match du championnat féminin M20 opposant Lucerne à Grasshopper, un membre du staff lucernois avait tenu des propos racistes à l'encontre d'une attaquante du GC. Un autre responsable du FCL avait tenté, immédiatement après les insultes, de minimiser la situation.

Le directeur sportif du FC Lucerne Remo Meyer s'est clairement distancié de ces faits. Selon le club, le choix des mots et la gestion de la situation sont inacceptables. En procédant à ces licenciements, les dirigeants du FCL ont voulu appliquer une politique de tolérance zéro au sein de leur propre club, et ont pris contact avec la joueuse concernée ainsi qu'avec GC pour présenter leurs excuses.

Au niveau de la fédération également, l'affaire n'est pas restée sans suite. L'Association suisse de football a ouvert une procédure.