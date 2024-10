L'ex-Servettien Chris Bedia a retrouvé la forme à Hull

Chris Bedia avait quitté Servette en début d'année. Après six mois difficiles à l'Union Berlin, l'Ivoirien a été prêté à Hull City. Et en deuxième division anglaise, il a retrouvé le chemin des filets.

Chris Bedia a inscrit son 2e but avec Hull City. Photo: IMAGO/Pro Sports Images

Blick Sport

En janvier et après une magnifique année 2023, Chris Bedia a pris la décision de quitter le bout du Léman et Servette pour tenter l'aventure dans l'un des cinq grands championnats européens. En l'occurrence, la Bundesliga et Union Berlin. Sauf qu'en Allemagne, tout n'a pas été rose pour l'attaquant ivoirien. Entré en jeu à sept reprises en 18 matches, il n'a jamais réussi à s'imposer dans la capitale allemande. Pourtant, malgré 139 minutes de jeu, il est parvenu à inscrire un but.

Cela n'a pas empêché Chris Bedia d'être prêté cette année à Hull, en Championship. En deuxième division anglaise, c'est déjà le renouveau pour l'ex-attaquant genevois. Après avoir inscrit son premier but samedi face à Cardiff, l'Ivoirien a déjà doublé son compteur grâce à une nouvelle réussite ce mardi soir face à Queens Park Rangers. Chris Bedia a déjà gagné sa place dans le XI de Hull City, lui qui a été titulaire sur les cinq derniers matches.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Grâce à une série de trois victoires, le club du nord-est de l'Angleterre est remonté à la 9e place de la Championship. Et pour ça, il peut, entre autres, remercier Chris Bedia.

À l'inverse et toujours dans le club de Hull, cela se complique pour Anthony Racioppi. L'ex-gardien de Young Boys, sur le banc lors des cinq premiers matches de championnat, ne fait plus partie de l'effectif les soirs où Hull joue. Désormais, il est le troisième gardien dans la hiérarchie, derrière Ivor Pandur et Carl Rushworth.