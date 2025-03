Touché en fin de match vendredi à Belfast, Alvyn Sanches sera-t-il rétabli pour le match de mardi? Il est trop tôt pour en savoir plus, répond Murat Yakin, qui assure avoir vu de bonnes choses de la part de son équipe. Et de moins bonnes aussi...

Le sélectionneur de la Nati a vu du positif de la part de son équipe mardi à Belfast. Photo: TOTO MARTI

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Murat Yakin s'est montré positif après le match nul 1-1 de l'équipe de Suisse vendredi à Belfast. Le sélectionneur aurait aimé voir plus d'allant offensif de la part de son équipe, c'est certain, mais il ne s'attendait pas non plus à un festival en attaque. «Regardez les derniers résultats de l'Irlande du Nord à domicile. Personne ne vient ici et marque deux ou trois buts.»

Les statistiques donnent raison au sélectionneur puisqu'en 2024, l'Irlande du Nord n'a tout simplement encaissé... aucun but à Windsor Park. La modestie des équipes affrontées tempère le constat (Andorre, Bulgarie, Luxembourg, Biélorussie), mais, dans les faits, il faut remonter à juin 2022 pour trouver le dernier adversaire capable de marquer deux buts à Belfast (Chypre, 2-2)! Même le Danemark est venu y perdre en match officiel (2-0) en 2023, ce qui n'est tout de même pas rien. Bref, on l'a compris, l'Irlande du Nord est une équipe difficile à bouger devant son public, lequel a été une fois de plus remarquable ce vendredi.

Il n'en reste pas moins que l'attaque de l'équipe de Suisse a été largement insuffisante, et que ni Dan Ndoye, ni Ruben Vargas, ni Breel Embolo n'ont pu s'endormir heureux de leur prestation vendredi soir dans leur hôtel de la capitale nord-irlandaise. Ce n'est même pas qu'ils ont des actions ratées à ruminer, tant leur prestation a été discrète. Et forcément, vu qu'il portait le brassard de capitaine, ce sont vers Breel Embolo que les principaux regards critiques se sont tournés. «Ce n'était pas son match ce vendredi, c'est évident», a évacué Murat Yakin, content du travail de sape effectué par son avant-centre, moins de sa production offensive.

L'Irlande du Nord a éteint les attaquants suisses

Michael O'Neill a d'ailleurs relevé le travail défensif impeccable de son équipe, soulignant lui-même que la Suisse avait été peu inspirée offensivement. «Nous avons bien éteint leurs ailiers Ndoye et Vargas. Et même Embolo n'a rien pu faire», s'est réjoui le sélectionneur nord-irlandais, lequel s'attendait sans doute à autre chose.

Si la Suisse a été pauvre offensivement, ne marquant que sur un coup de pied arrêté bien exécuté par Ricardo Rodriguez et bien repris par Vincent Sierro, elle n'a pas été inintéressante dans le jeu et Murat Yakin n'a pas manqué de le relever. «C'était difficile au début, on était un peu nerveux, on devait trouver nos automatismes. Mais ensuite, nous avons élevé le niveau, nous avons été dominants. Nous avons bien joué à mi-terrain, mais nous avons manqué de précision offensivement, ce qui ne pardonne pas contre une équipe aussi bien organisée.»

Alvyn Sanches a dû être soigné en fin de match. Photo: TOTO MARTI

Le sélectionneur voulait voir certaines choses... et il les a vues. «Nous pouvons construire sur ce match, c'est important», assure-t-il, se montrant cependant un peu inquiet pour Alvyn Sanches, qui s'est fait mal en toute fin de match. «On ne sait pas ce qu'il a, c'est un peu tôt. On espère tous que ce n'est rien de grave. Il a fait une bonne entrée, on a vu ce qu'il pouvait nous apporter en quelques minutes.»

Stefan Gartenmann s'est bien repris

Et en ce qui concerne les trois autres nouveaux? Lucas Blondel a disputé vingt minutes et devrait être titulaire mardi contre le Luxembourg, tandis qu'Isaac Schmidt, surtout, et Stefan Gartenmann, un peu, ont été convaincants. Le défenseur central a fait preuve de caractère après son début de rencontre raté et sa faute ayant amené au coup-franc du 1-0. «Il a été bon! J'ai beaucoup aimé son match, il a dirigé la défense, il a organisé les choses et il a fait deux ou trois bonnes passes vers l'avant. L'impression qu'il a laissée est positive», assure Murat Yakin, lequel a été encore plus enthousiasmé par Isaac Schmidt, auteur d'une prestation épatante sur le flanc droit de la défense.

Du changement en vue de mardi

Samedi, la Nati s'envolera pour Kloten, puis rejoindra Saint-Gall, où elle préparera la réception du Luxembourg mardi. «Il y aura du changement, c'est sûr. Ceux qui sont entrés auront une chance de débuter. Je veux voir le maximum de monde possible sur ces deux matches», assure Murat Yakin, en espérant qu'Alvyn Sanches soit rétabli. Dans les buts, Yvon Mvogo devrait avoir sa chance, alors que Gregor Kobel, pour sa onzième sélection, n'a toujours pas réussi le moindre blanchissage. Murat Yakin estime-t-il que son gardien est fautif sur la frappe d'Isaac Price, entrée côté gardien? «Non. C'est une belle frappe, fuyante. Parfois, il faut applaudir l'adversaire et lui dire bravo.»