Le match au sommet du championnat turc entre Galatasaray et Fenerbahce, lundi soir, s'est terminé sur le score de 0-0. Mais le match lui-même devient une fois de plus un sujet secondaire. Galatasaray accuse en effet José Mourinho d'avoir tenu des propos racistes.

Galatasaray et Fenerbahce se séparent sur un score nul et vierge.

Julian Sigrist

Le duel entre les deux rivaux d'Istanbul, Galatasaray et Fenerbahce, fait partie des plus grands et surtout des plus chauds derbys du monde. Lundi, les deux équipes se sont affrontées pour la 63e fois dans le cadre du choc au sommet de la Süper-Lig. Mais une fois de plus, l'accent n'a pas été mis sur le match. Avant même le coup d'envoi, les deux équipes ont refusé de se serrer la main.

Puis, à la 52e minute, l'arbitre slovène Slavko Vincic a dû interrompre le match parce qu'un groupe de supporters de Fenerbahce avait lancé des fusées sur des supporters de Galatasaray. Les nombreux policiers présents dans le stade ont toutefois réussi à maîtriser la foule aussi rapidement que possible. Le match a donc pu être joué jusqu'à la fin. Les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge.

De graves accusations contre José Mourinho

Après le match, l'entraîneur de Fenerbahçe José Mourinho est également au centre de l'attention. Comme Galatasaray l'a annoncé lundi soir sur X, le club prévoit d'engager une procédure pénale contre le célèbre entraîneur portugais. En outre, le club se plaindra officiellement du comportement de José Mourinho auprès de l'UEFA et de la FIFA.

La raison supposées: des déclarations racistes de José Mourinho. «Depuis son arrivée en Turquie, José Mourinho n'a cessé de tenir des propos désobligeants à l'égard du peuple turc. Aujourd'hui, ses propos ont dépassé le stade de simples commentaires immoraux pour atteindre une rhétorique clairement inhumaine», écrit Galatasaray dans son communiqué. Le club ne précise pas de quelles déclarations de José Mourinho il s'agit exactement.

Nouvelle critique de l'arbitre

Lors de la conférence de presse d'après-match, José Mourinho a déclaré que le banc de touche adverse avait sauté «comme des singes» après une scène litigieuse. En outre, le Portugais a déclaré qu'après le match, il s'était rendu dans les catacombes pour féliciter l'arbitre Slavko Vincic. Il serait ensuite allé voir le quatrième officiel turc et lui aurait dit: «Si tu avais dirigé ce match, cela aurait été un désastre».

Ni Fenerbahçe ni José Mourinho n'ont encore réagi aux accusations et à la plainte annoncée par Galatasaray.