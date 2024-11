Touché à la hanche, Gregor Kobel est forfait pour le match de Champions League entre Dortmund et Sturm Graz. Sera-t-il rétabli pour le rassemblement de la Nati?

Nicolas Horni

Coup dur pour Gregor Kobel (26 ans) et le Borussia Dortmund! Le gardien de la Nati doit déclarer forfait pour le duel de Champions League contre Sturm Graz en raison de problèmes de hanche. Le portier suisse souffrait déjà de douleurs à la hanche et à la cuisse après la élimination en couped d'Allemagne mardi dernier, ce qui l'avait fait manquer le top-match de Bundesliga contre le Red Bull Leipzig samedi. Contre Sturm Graz, Gregor Kobel sera remplacé par Alexander Meyer, comme ce fut le cas ce week-end. Sera-t-il rétabli pour le rassemblement de l'équipe de Suisse la semaine prochaine?

«Alex Meyer a un caractère extraordinaire. Il est extrêmement apprécié. C'est un gardien fantastique, un super footballeur», a déclaré lundi l'entraîneur Nuri Sahin, en louant le remplaçant de Gregor Kobel.

Nuri Sahin a cependant des raisons objectives d'être contrarié. L'entraîneur de Dortmund avait en effet plusieurs autres nouvelles négatives à annoncer lors de la conférence de presse précédant ce match contre Sturm Graz.

Six autres joueurs sont forfaits

En plus de Greg Kobel, le BVB a d'autres soucis d'effectifs, ainsi «quelques places seront libres», a annoncé Nuri Sahin lui-même lundi. Ainsi, avec Yan Couto, Niklas Süle, Giovanni Reyna, Julien Duranville, Karim Adeyemi et Julian Ryerson (problèmes aux adducteurs), pas moins de six autres joueurs seront absents. Pour le défenseur central Waldemar Anton, ce sera une «course contre la montre».

Au moins, Nuri Sahin pourra sans doute compter sur Marcel Sabitzer, Ramy Bensebaini et Felix Nmecha, tous trois de retour de blessure.