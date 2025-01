1/7 Serait-ce la superstar Neymar de passage en Suisse? Photo: Instagram / @sosiadoney

Björn Lindroos

Samedi après-midi, Lucerne est soudain en effervescence: la superstar brésilienne Neymar Junior. se trouverait par surprise en ville. Une vidéo fait rapidement le tour de Tiktok.

Mais en y regardant de plus près, on s'aperçoit qu'il ne s'agit pas du footballeur brésilien, mais de son sosie qui lui ressemble à s'y méprendre.

Eigon Oliveira (32 ans) est également originaire du Brésil et est lui-même devenu depuis longtemps une star d'Internet sous la forme d'un faux Neymar. Plus de 2,5 millions de personnes le suivent sur Instagram, et même 14,9 millions sur Tiktok. Il a percé lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Blick s'est entretenu avec le vrai-faux Neymar lors de sa visite en Suisse.

Les Suisses ont pris des photos

«Visiter la Suisse a toujours été un rêve pour ma famille et moi», explique le Brésilien qui, outre la ville de Lucerne, s'est également rendu dans les montagnes. Dans les rues, les gens seraient tombés dans son piège: «Beaucoup de gens m'ont arrêté et ont pris des photos». Les Suisses ont toujours été très polis, souligne Eigon Oliveira.

En fait, le jeune homme de 32 ans vit de sa ressemblance avec le footballeur. «Je soutiens ma famille et travaille comme influenceur et sosie de Neymar». Avec sa femme, il aurait même ouvert une agence de publicité qui s'occupe de sa carrière.

Conflit juridique avec le vrai Neymar

Il a déjà pu rencontrer le vrai Neymar. Et ce à plusieurs reprises. «J'ai déjà tourné de nombreux spots publicitaires aux côtés de Neymar», déclare fièrement Eigon Oliveira. Les deux hommes entretenaient autrefois une relation amicale, mais celle-ci a volé en éclats à l'été 2024.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

En juillet, Neymar a déposé une plainte contre son sosie, affirmant que l'utilisation de son nom constituait une violation de ses droits à la personnalité et une exploitation non autorisée de son identité. De son côté, Eigon Oliveira a préféré garder le silence sur cette affaire.

Et qu'en est-il de ses compétences avec le ballon? Bien qu'il partage une ressemblance frappante avec la star brésilienne, Eigon Oliveira ne peut rivaliser avec le talent de Neymar. Cependant, il est lui aussi passionné de football: «Je joue tous les vendredis avec mes amis au Brésil, et j'ai même évolué dans un club par le passé.» Mais sur le terrain, toute confusion serait rapidement dissipée.