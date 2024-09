Cesc Fabregas va-t-il se faire expulser de son appartement tessinois?

Cesc Fàbregas est menacé d'expulsion de son appartement de luxe au Tessin! Il n'aurait pas payé plusieurs loyers et autres factures. Le champion du monde et d'Europe dément cette information.

Lino Dieterle

Dans la pittoresque et jolie petite ville de Bissone, au bord du lac de Lugano, une bataille juridique se prépare: D'un côté, l'ancienne star de Barcelone et d'Arsenal, aujourd'hui entraîneur de Serie A, Cesc Fàbregas (37 ans). De l'autre, un propriétaire mécontent qui réclame des paiements d'un montant de 34 000 francs et menace l'Espagnol d'expulsion.

Selon le portail en ligne liberatv.ch, ce montant se compose de plusieurs mois de loyer, de 8000 francs chacun, et d'autres dettes comme des factures d'électricité impayées. Selon ce document, le propriétaire aurait tenté d'inciter Fàbregas à payer, aurait envoyé des rappels et contacté l'avocat de Fàbregas - apparemment sans succès. C'est pourquoi le propriétaire a maintenant fait appel aux autorités et menace l'Espagnol et sa famille d'une expulsion forcée.

Dans une interview accordée à «Ecco dello Sport», l'avocat de Fàbregas explique que si les loyers ne sont pas payés, c'est parce que l'appartement présente de nombreux défauts, comme une humidité persistante, des poignées de porte qui tombent et des problèmes de chauffage ou d'alimentation en eau chaude. Selon l'avocat, la famille aurait espéré en toute bonne foi que ces défauts pourraient être résolus plus rapidement par une suspension de loyer. Au lieu de cela, le propriétaire a résilié l'appartement sans préavis pour la fin août. Une résiliation que la famille Fàbregas va contester, selon son avocat.

Cesc Fàbregas est impliqué dans un litige. Photo: keystone-sda.ch 1/5

Le propriétaire de l'appartement est toutefois détendu face à ce litige. Il a suffisamment de preuves pour justifier sa démarche et n'a déjà reçu le paiement des loyers qu'après avoir envoyé des rappels. Et même s'il ne s'attend pas à ce que les plaintes des familles soient confirmées, ils ont eu tort de procéder ainsi. «Si un locataire a un litige avec le propriétaire, il peut verser le loyer sur un compte fiduciaire jusqu'à ce que le litige soit résolu. Ce n'est pas en ne payant pas le loyer que l'on résout les problèmes».