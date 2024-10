Une nouvelle règle s'appliquera-t-elle bientôt aux gardiens de but? Photo: keystone-sda.ch 1/8

Ramona Bieri et BliKI – der intelligente Helfer

L'organisation des arbitres anglais PGMOL teste une règle révolutionnaire pour éviter que les gardiens gardent le ballon trop longtemps en main. Comme le révèle le patron des arbitres Howard Webb dans le talk-show de football de Sky «Stick to Football», il y aura un corner pour l'adversaire en Premier League M21 si le gardien garde le ballon plus de huit secondes.

Dans l'émission, les légendes de Manchester United Gary Neville et Roy Keane se plaignent que les gardiens de but gagnent constamment du temps. «Ils gardent le ballon bien plus longtemps que les huit secondes auxquelles ils ont droit», estime Gary Neville. «Parfois neuf, dix, onze, treize secondes. Ils gaspillent donc à chaque fois six ou sept secondes et ne sont pas sanctionnés.».

L'arbitre compte après trois secondes

Roy Keane approuve et déclare: «Je compte à chaque fois. Ce n'est qu'en toute fin de match qu'ils reçoivent parfois un carton jaune». Le problème actuel: lorsque les arbitres sanctionnent le geste, cela entraîne un coup franc indirect dans la surface de réparation. Une punition considérée comme disproportionnée, raison pour laquelle cette règle n'est que rarement appliquée.

La PGMOL a désormais trouvé une solution, qui est déjà testée dans la Premier League M21. «Si le gardien de but garde le ballon en main pendant huit secondes, il y a corner pour l'équipe adverse», explique Howard Webb. L'arbitre commence à compter après trois secondes. Si le gardien de but garde le ballon trop longtemps, un corner est accordé à l'équipe adverse.

Les experts s'accordent à dire que cette idée pourrait fonctionner. La date d'application de cette règle en Premier League reste toutefois incertaine, comme le mentionne Howard Webb en guise de conclusion.