La première partie des barrages retour de la Ligue des Champions est programmée mardi soir. Deux clubs italiens, l'Atalanta et l'AC Milan, sont sous pression.

Battus à l'aller, l'Atalanta et l'AC Milan doivent réagir

Mateo Retegui et l'Atalanta sont sous pression avant leur barrage retour de Ligue des champions Photo: spada

Les Bergamasques et les Rossoneri ont tous les deux connu la défaite à l'extérieur à l'aller et devront donc s'imposer pour éviter les affres d'un élimination. L'Atalanta s'était incliné 2-1 sur la pelouse du FC Bruges d'Ardon Jashari, qui avait forcé la décision sur un penalty transformé dans les arrêts de jeu mercredi dernier.

L'AC Milan avait pour sa part été battu 1-0 à Rotterdam par une équipe du Feyenoord toujours privée des services de Jordan Lotomba, victime d'une fracture à une jambe en décembre. Les Milanais avaient cédé dès la 3e minute.

Le Bayern Munich et le Benfica de Zeki Amdouni paraissent en revanche à l'abri d'une mauvaise surprise avant un match retour qu'ils joueront devant leur public. Le «Rekordmeister» s'était imposé 2-1 à l'aller sur la pelouse du Celtic Glasgow, alors que les Lisboètes avaient gagné 1-0 à Monaco.