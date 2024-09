De nombreuses stars sans contrat sont encore sur le marché

Le mercato est terminé dans les quatre plus grands championnats, mais aussi en France et dans de nombreux autres pays. Mais les joueurs sans contrat peuvent encore trouver un club et signer leur contrat. Et il y a quelques grands noms.

1/10 Titulaire lors de l'Euro, Adrien Rabiot cherche désormais un nouveau club.

Carlo Steiner

Adrien Rabiot (29 ans)

Lors du championnat d'Europe en Allemagne, le Français a été titulaire à chaque match des Bleus, à l'exception d'une suspension pour accumulation de cartons jaunes. A la Juventus, sonc club jusqu'au 30 juin, le milieu de terrain était également titulaire. Pourtant, le joueur de 29 ans a décidé de quitter le club piémontais après cinq ans et plus de 200 matches pour une destination encore incertaine. Dernièrement, Barcelone, Manchester United et Milan étaient considérés comme des adresses possibles.

Memphis Depay (30 ans)

Le Néerlandais comptait lui aussi parmi les piliers de son équipe lors de l'Euro. Jusqu'à la fin de la saison, l'ancien joueur du Barça a chassé les buts pour l'Atlético Madrid. Mais pendant son année et demie dans la capitale espagnole, les choses ne se sont pas passées comme prévu pour l'attaquant de 30 ans, qui a souvent été blessé. La collaboration s'est terminée par une résiliation de contrat. Actuellement, des rumeurs circulent sur un nouvel engagement en Espagne. Outre un transfert à Séville, il est également possible que Memphis Depay reste à Madrid, et plus précisément au Rayo Vallecano, un club de quartier. Le Néerlandais y retrouverait un coéquipier de renom en la personne de l'ex-star du Real James Rodriguez (33 ans).

Mats Hummels (35 ans)

Contrairement aux deux joueurs susmentionnés, le défenseur central allemand n'a pas été convoqué à l'Euro malgré une saison solide au Borussia Dortmund, qui s'est terminée par une défaite en finale de la Ligue des champions. En raison notamment de querelles internes avec l'ex-entraîneur Edin Terzic, il n'était cependant pas question de prolonger son contrat avec le club jaune et noir. Depuis, le joueur de 35 ans a été mis en contact avec plusieurs clubs. Une signature à Brighton, à la Real Sociedad ou à Majorque n'a pas eu lieu, et ce mardi matin, des informations en provenance d'Italie laissent entendre qu'un transfert à l'AS Roma pourrait échouer au dernier moment, bien que celui-ci ait été considéré comme quasiment officialisé.

Sergio Ramos (38 ans)

Cinq fois champion d'Espagne et quatre fois vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid, deux fois champion d'Europe et champion du monde. Le palmarès du défenseur espagnol est vraiment impressionnant. Son retour à Séville a pris fin après une seule saison. Désormais âgé de 38 ans, il se dirige vers le désert et devrait signer avec le club de première division d'Arabie Saoudite Al-Orobah. Chez le promu, il ferait équipe avec son compatriote Christian Tello (ex-Barcelone).

Dele Alli (28 ans)

La valeur marchande de l'Anglais était estimée à environ 100 millions il y a six ans. Grâce à ses performances exceptionnelles à Tottenham, il a conquis le cœur des fans à une vitesse fulgurante. Mais l'envolée a été suivie d'une chute. Aujourd'hui âgé de 28 ans, il a sombré dans la dépression et a dû lutter contre une dépendance à l'alcool et aux médicaements, qu'il a entre-temps surmontée. L'été dernier, il a révélé dans une interview pleine d'émotion qu'il avait été victime d'abus sexuels à l'âge de six ans. On ne sait pas encore où l'ancien international poursuivra sa carrière. Sa dernière apparition remonte à février 2023 sous le maillot de Besiktas.

Joel Matip (33 ans)

Le défenseur germano-camerounais a joué huit ans à Liverpool sous la direction de Jürgen Klopp. Aujourd'hui âgé de 33 ans, il a rejoint l'équipe un an après son coach et a fêté avec les Reds un titre de champion, un triomphe en Ligue des champions, une victoire en FA Cup et deux en League Cup. Après 201 apparitions, l'ère Klopp a pris fin cet été à Liverpool, mais aussi l'ère Matip. Seul son collègue défenseur central Joe Gomez (27 ans) a joué plus longtemps sous les ordres de Klopp au cours de sa carrière. Actuellement, un transfert à West Ham est dans l'air.

Publicité

Anthony Martial (28 ans)

Il y a neuf ans, le Français, aujourd'hui âgé de 28 ans, arrivait à Manchester United en provenance de Monaco avec une réputation exceptionnelle. Lors de sa dernière saison, l'attaquant n'est même pas entré en jeu après Noël... Selon les rumeurs, Lille, qui participe à la Ligue des champions, envisage de recruter l'ancien international. Mais le président Olivier Létang a démenti.

Ivan Perisic (35 ans)

L'ancien joueur de Wolfsburg, Dortmund, l'Inter et Tottenham se retrouve à nouveau sans contrat après un bref passage à Hajduk Split. L'ailier, qui a remporté une deuxième et une troisième place avec l'équipe nationale croate lors des Coupes du monde 2018 et 2022, a rejoint son club d'origine l'été dernier après 17 ans d'absence, déclenchant l'euphorie des supporters - mais celle-ci s'est rapidement transformée en frustration. Après seulement 12 apparitions avec Hajduk, Ivan Perisic aurait fait part au nouvel entraîneur Gennaro Gattuso de son souhait de changer de club. L'Italien a également évoqué publiquement des problèmes disciplinaires. Vendredi, son contrat a été résilié à l'amiable. Ivan Perisic est probablement attiré par un retour en Serie A, où il pourrait rejoindre Côme (avec l'entraîneur Cesc Fabregas).