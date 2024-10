Il parcourt 13'000 km à vélo pour rencontrer Cristiano Ronaldo

Gong a pu passer une minute avec son idole.

Blick Sport

C'est bien connu: quand on aime, on ne compte pas! Fan absolu de Cristiano Ronaldo, un jeune chinois n'a pas hésité à parcourir 13'000 km de la Chine à l'Arabie saoudite pour rencontrer son idole, selon le «South China morning post». Durée du voyage: sept mois!

Prénommé Gong, le jeune homme de 24 ans est originaire de la province de l'Anhui, dans l'est de la Chine. Il a commencé son périple depuis son domicile le 18 mars. Il a d'abord pris la direction du nord vers Pékin avant de se diriger vers l'ouest, entrant au Kazakhstan depuis le Xinjiang, traversant ensuite six autres pays, dont la Géorgie, l'Iran et le Qatar, avant d'arriver à Riyad, la capitale de l'Arabie saoudite, où se trouve son joueur de football préféré.

Une minute seulement

Il a emporté avec lui deux batteries d'alimentation, une tente, des ustensiles de cuisine, des vêtements et quelques objets essentiels de la vie quotidienne. Dans certains pays où les prix des denrées alimentaires étaient plus élevés, il se contentait de manger du pain. Il a aussi utilisé des logiciels de traduction pour communiquer avec les habitants.

En août, il s'est même effondré au bord d'une route en Arménie, souffrant d'une forte fièvre. Il a été envoyé à l'hôpital pour y être soigné gratuitement.

Le 20 octobre, Gong a finalement rencontré Ronaldo devant le siège du club Al Nassr, pour une minute seulement. Il a ainsi réaliser un rêve qu'il avait depuis son enfance. Le jeune homme a affirmé: «J'ai rencontré mon héros. Je n'arrêtais pas de lui dire à quel point je l'aime.»

Le jeune homme a démontré une véritable dévotion pour son idole, réalisant au passage un exploit sportif, ce qui a inspiré de nombreux fans à travers le monde. Sa détermination à toute épreuve ne s'arrête pas là, puisqu'il compte désormais entamer un nouveau périple vers la ville natale du champion portuguais.