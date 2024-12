Kylian Mbappé rate un nouveau pénalty avec le Real

Kylian Mbappé semble perdu au Real Madrid. Photo: Getty Images

Blick Sport

Les mercredis se suivent et se ressemblent pour Kylian Mbappé. Le 27 novembre dernier, sur la pelouse d'Anfield, l'attaquant français a le 1-1 au bout du soulier sur pénalty. Il manque sa tentative et le Real Madrid finit par s'incliner face à Liverpool. Ce 4 décembre, sur la pelouse de San Mamés, la même opportunité se produit. Mais à nouveau, le No 9 se rate et les Madrilènes perdent face à l'Athletic Bilbao (2-1).

Malgré l'égalisation de Jude Bellingham à 12 minutes du terme de la rencontre, Gorka Guruzeta a redonné l'avantage à son équipe et lui a permis de glaner les trois points. Avec cette victoire, les Basques remontent à la quatrième place de Liga et restent sur trois victoires d'affilée en championnat.

À la dérive, le Real est désormais deuxième de Liga, à quatre points de Barcelone (mais avec un match en moins). Son attaquant français, auteur pourtant d'un joli but ce week-end face à Getafe, ne convainc toujours pas au sein de la Maison blanche. Carlo Ancelotti, son entraîneur, osera-t-il le mettre sur le banc?

«Je n'ai pas parlé avec Mbappé. Mais je ne vais pas évaluer la performance d'un joueur seulement sur un pénalty. C'est clair qu'il est déçu et triste, mais il faut aller de l'avant. Il n'est assurément pas à son meilleur niveau, mais on doit lui laisser du temps pour s'adapter, lui laisser du temps pour s'améliorer», a de nouveau plaidé son coach en conférence de presse.

«Mauvais résultat. Une grosse erreur dans un match où chaque détail compte. J’en assume l’entière responsabilité. C’est un moment difficile. Mais c’est le meilleur moment pour changer la situation et montrer qui je suis», a de son côté réagi Kylian Mbappé sur son compte Instagram.