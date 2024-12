Des soupçons de dopage font trembler Chelsea! Mykhailo Mudryk est suspendu provisoirement après un contrôle positif. L'Ukrainien de 23 ans se dit choqué et clame son innocence.

1/4 Chelsea devra se passer de Mykhailo Mudryk pour une durée indéterminée. Photo: AFP

Cédric Heeb

Coup de théâtre à Chelsea: Mykhailo Mudryk a été suspendu provisoirement par la Fédération anglaise de football (FA). La raison en est un test antidopage effectué en octobre, qui a révélé la présence d'une substance interdite.

«Je peux confirmer que j'ai été informé qu'un échantillon que j'ai soumis contenait une substance interdite», écrit l'Ukrainien sur Instagram. C'est un «choc absolu», car il n'a «jamais pris sciemment de substances interdites ni enfreint les règles». Il va maintenant examiner avec son équipe comment cela a pu se produire.

Le club fait également savoir qu'il souhaite collaborer pleinement avec les autorités afin de clarifier l'affaire le plus rapidement possible. «Je sais que je n'ai rien fait de mal et j'espère pouvoir bientôt retrouver le terrain», poursuit le joueur de 23 ans. Pour l'instant, il attend l'ouverture de l'échantillon B, peut-on lire dans les médias anglais.

Le même médicament que pour Maria Sharapova?

L'ailier, pour lequel le club a déboursé 70 millions d'euros en 2022, a manqué les cinq derniers matches des Blues. L'entraîneur Enzo Maresca avait invoqué une maladie pour expliquer son absence.

Selon les informations du «Daily Mail», un «complément alimentaire contaminé» serait à l'origine du problème. Il s'agirait d'une substance qui n'est pas du tout disponible en Grande-Bretagne, selon le journal.

Selon les médias ukrainiens, il s'agirait de meldonium, une substance qui améliore les performances et qui est interdite sur l'île. Cette substance a déjà été fatale à l'ancienne joueuse de tennis Maria Sharapova. La Russe avait été contrôlée positive en 2016 et initialement suspendue pour deux ans.