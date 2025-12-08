Le FC Zurich pleure son ancien président Sven Hotz

Cédric Heeb

«Profondément affecté», le président du FC Zurich Ancillo Canepa doit annoncer une triste nouvelle lundi midi: Sven Hotz est décédé dimanche soir à l'âge de 96 ans. «Il est réconfortant pour nous tous de savoir que Sven a pu s'endormir paisiblement après une longue maladie», écrit Ancillo Canepa dans le communiqué et exprime au nom du club sa «profonde sympathie». Depuis des années, Sven Hotz souffrait de démence.

Sven Hotz est une légende chez le treize fois champion de Suisse. Il a été président du FCZ de 1986 à 2006, après en avoir été vice-président pendant deux ans. Au cours de ces 20 années, le club a remporté deux fois la Coupe et en 2006 - pour son départ - le titre de champion lors d'une Finalissima historique à Bâle. Sa «danse du champion» après le titre, un an plus tard, est entrée dans la légende.

Entre 1944 et 1964, Sven Hotz joue chez les juniors et dans la deuxième équipe du FCZ. Il devient ensuite membre du comité et secrétaire (1958 à 1965). Son successeur, Ancillo Canepa, se souvient des nombreuses discussions qu'il a eues avec ce maçon de formation, qui s'est également fait un nom dans l'immobilier, et du fait qu'ils n'ont jamais beaucoup parlé de football: «Sven m'a raconté de nombreuses histoires et anecdotes de sa vie privée et professionnelle. J'ai toujours été impressionné par le nombre de détails dont il se souvenait et par la manière dont il ne me racontait jamais deux fois la même histoire».

Ils sont devenus des amis qui se sont «toujours rencontrés avec respect et confiance mutuelle», et l'ont été encore après le mandat de Sven Hotz. Ancillo Canepa conclut par ces mots: «Sven Hotz nous manquera en pensée et nous veillerons à poursuivre l'œuvre de sa vie. Et merci pour tout ce que tu as fait pour le FCZ!»