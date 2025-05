16 clubs ont observé le fils de Cristiano Ronaldo

Blick Sport

Beaucoup de monde attendait les débuts de Cristiano Dos Santos avec les juniors du Portugal. Il faut dire que le jeune joueur a un nom qui va lui coller à la peau toute la vie, lui qui est le fils de Cristiano Ronaldo. Chacun de ses faits et gestes sur un terrain de football seront scrutés.

Preuve en est cette semaine. Pour la première fois dans sa carrière, Cristiano Dos Santos a été convoqué avec le Portugal. Les U15 prennent part à un tournoi international durant la semaine. Face au Japon et pour le match d'ouveture, celui qui porte le No 7 – comme son père – est entré en jeu à la 53e minute. Et cela sous les yeux de pas moins de 16 scouts des clubs européens. Manchester United, Tottenham, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, la Juventus et l'Inter Milan en feraient partie, selon le tabloïd anglais «The Sun».

Si avec le peu de minutes, il est difficile de se donner un avis sur ce que vaut réellement le junior d'Al-Nassr, nul doute qu'aucun des clubs ne veut prendre le risque de le rater si Cristiano Ronaldo Jr. décide de suivre les traces de son père. Mais le chemin est long. En tout cas, sur les réseaux sociaux, le paternel était aux anges. «Félicitations pour tes débuts avec le Portugal, mon fils. Je suis très fier de toi», a écrit CR7 sur Instagram.