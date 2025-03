Un avocat en est certain: «Maradona a été assassiné!»

Diego Maradona est décédé le 25 novembre 2020 à l'âge de 60 ans. Photo: AFP

Nicolas Horni

Début novembre 2020, la légende du football argentin Diego Maradona (1960-1920) était opéré de la tête à cause d'un caillot de sang à Buenos Aires. Malgré l'avertissement des médecins, l'homme alors âgé de 60 ans quitte l'hôpital après seulement un peu plus d'une semaine. Son équipe médicale privée l'emmène dans son appartement de vacances dans la banlieue de Tigre. Fin novembre, il décède à la suite d'un caillot de sang dans les poumons. L'Argentine est bouleversée, le gouvernement décrète un deuil national de trois jours.

Peu après le décès, la tristesse fait soudainement place à la colère chez un grand nombre de personnes. Maradona est-il mort de manière naturelle après une vie marquée par l'alcool et de drogue? Sa mort aurait-elle pu être évitée? Ou pire, a-t-il été tué intentionnellement?

C'est à ces questions qu'un tribunal situé aux portes de la capitale argentine devra répondre dans les prochains mois. Depuis mardi, sept médecins et infirmiers de l'équipe médicale de Maradona sont jugés. Le médecin personnel de l'ancien joueur, Leopoldo Luque, ou sa psychiatre, Augustina Cosachov, sont ainsi accusés d'homicide avec préméditation conditionnelle. Le ministère public demande des peines de prison allant de 8 à 25 ans. Selon l'accusation, Maradona a reçu des soins «inappropriés, déficients et imprudents» et a été «abandonné à son sort».

«Diego Maradona a été assassiné»

Ainsi, peu de temps après sa mort, des détails montrent à quel point l'équipe de sept personnes a été négligente avec l'ancien prodige. Au lieu de soins intensifs, il a reçu de l'alcool et de la marijuana. Il était logé dans une petite chambre de moins de 15 mètres carrés - sans douche, avec des toilettes de camping et sans approvisionnement en oxygène, défibrillateur ou bouton d'urgence. De plus, il a été tenu à l'écart de sa famille. «Je n'ai jamais pu lui rendre visite parce qu'ils ne me laissaient pas entrer», a déclaré Dalma Maradona, l'une des filles du footballeur.

Tout cela était-il intentionnel, afin d'avoir accès à la fortune de l'Argentin? Ou s'agit-il d'une simple erreur? «Diego Maradona a été assassiné», a affirmé l'avocat de la famille de Maradona à l'ouverture du procès. «Aucun des soignants n'a fait ce qu'il aurait dû faire», estime le procureur. De son côté, la défense affirme qu'aucun lien ne peut être établi entre l'action des soignants et le décès. Jusqu'à présent, il n'a jamais été possible de prouver que l'équipe médicale aurait eu accès aux biens de Maradona.

Un tribunal composé de trois personnes doit maintenant statuer avec l'aide de 200 témoins. Ceux-ci doivent être interrogés au cours des trois prochains mois. Il est bien possible que la mort de la légende continue d'occuper le tribunal bien longtemps, à l'image de tout un pays.