De nombreuses stars abandonnent leurs équipes nationales

La multiplication des blessures lors de la trêve internationale inquiète les sélectionneurs. Entre rotation et gestion des charges, les staffs tentent de limiter les risques.

Gian-Andri Baumgartner

Lorsque le sélectionneur de l’Angleterre Thomas Tuchel a dévoilé il y a dix jours la liste des «Three Lions» pour les matches amicaux contre l’Uruguay (1-1) et le Japon (31 mars), le monde du football a été surpris. Pas moins de 35 joueurs composent ce groupe élargi. Un total inhabituellement élevé pour deux rencontres, alors qu’en Coupe du monde, chaque sélection est limitée à 26 joueurs.

Le sélectionneur a lui-même relativisé: «Nous allons répartir les joueurs». En pratique, un groupe distinct est prévu pour chacune des deux rencontres. Chaque joueur peut ainsi bénéficier de l’attention nécessaire dans la course à une place pour la Coupe du monde. Dans cette logique, huit joueurs ont quitté le camp anglais immédiatement après le match contre l’Uruguay.

«Un rassemblement au calendrier particulier»

Dans son explication, l'Allemand avance aussi un autre facteur qui préoccupe actuellement de nombreux staffs: la gestion de la charge physique. «De manière générale, je trouve que le rassemblement de mars arrive à un moment particulier. Il intervient alors que les joueurs sont très engagés dans les compétitions de clubs. C’est une période particulièrement intense et exigeante.»

Le sélectionneur de la Nati Murat Yakin tient un discours similaire: «Nous sommes dans une période où de nombreux matches importants attendent les joueurs en club». Ce qui explique les nombreux changements effectués lors du match amical contre l’Allemagne vendredi (3-4). Son homologue Julian Nagelsmann a lui aussi annoncé, en vue du match amical contre le Ghana lundi: «Nous devons davantage faire tourner pour préserver certains joueurs».

Avant même la rencontre face à la Suisse, Jamie Leweling et Jonas Urbig ont quitté le rassemblement allemand en raison de blessures. Dans le cas du second nommé, il s’agit «d’une mesure de précaution», a précisé le sélectionneur. L’objectif est de limiter le risque de blessure dans la phase finale de la saison. Du côté d’Arsenal, les inquiétudes sont particulièrement marquées. Les cadres Declan Rice et Bukayo Saka étaient déjà absents contre l’Uruguay en raison de pépins physiques, tandis que Noni Madueke a reçu un coup lors du match de vendredi et a quitté le rassemblement.

Arsenal durement touché

Ce ne sont pas les seuls forfaits chez les Gunners durant cette trêve internationale: Martin Zubimendi (Espagne), William Saliba (France), Leandro Trossard (Belgique), Jurrien Timber (Pays-Bas) et Gabriel Magalhães (Brésil) ont eux aussi quitté prématurément leurs sélections respectives pour des «problèmes physiques», selon le club londonien.

Raphinha a également été touché. Le Brésilien s’est blessé à la cuisse lors du match amical contre la France (1-2) et manquera plusieurs semaines au FC Barcelona. La Suisse est, elle aussi, concernée par des soucis physiques puisque Noah Okafor n’a pas pu être aligné comme prévu contre l’Allemagne en raison de problèmes musculaires.