Serge Mobwete, le gosse qui avait séduit la Juventus

Un orphelinat à Pointe-Noire, l’autre à Kinshasa

Serge Mobwete a conservé un lien fort avec le pays où il est né. «Mon frère, qui est prêtre et qui vit entre le Congo et la France, m’a dit que j’avais une vie différente des autres, même si je ne suis pas devenu riche, et que la vie, c’était aussi faire des sacrifices, donner. J’ai toujours eu cette envie en tête et nous avons décidé d’agir pour les enfants. On a commencé avec des ballons et des jeux de maillots que j’avais récupérés au Lausanne-Sport. Les enfants étaient tout contents, mais j’avais envie de passer à la vitesse supérieure.» L’idée de créer un orphelinat a été émise et, malgré l’ampleur de la tâche, les Mobwete ont foncé.

«Mon frère l’a construit, on l’a financé depuis la Suisse. Il y en a deux aujourd’hui, un à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, d’où vient ma femme. Et l’autre chez moi, à Kinshasa. Au total, ce sont 47 enfants qui y sont en ce moment. Ce sont des enfants qui sont abandonnés, qui n’ont rien. On leur apporte de l’éducation, à manger, un toit. Le grand-père de ma femme a également joué un rôle important, il a beaucoup aidé mon frère à faire évoluer l’orphelinat. C’est une belle réussite, dont je suis fier.»