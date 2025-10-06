Un grave accident de la circulation s'est produit samedi soir aux Pays-Bas. Eljero Elia, ancien joueur international hollandais, n'a pas été blessé.

1/4 La Lamborghini d'Eljero Elia après l'accident. Photo: Regio 15

Gian-Andri Baumgartner

«La circulation devant moi s’est soudainement arrêtée, je n’ai pas pu freiner à temps.» C’est ainsi qu’Eljero Elia (38 ans) a décrit à la radio régionale néerlandaise Omroep West sa version du grave accident survenu samedi soir. Sur un tronçon d’autoroute près de Leiden, dans le sud des Pays-Bas, l’ancien international néerlandais est entré en collision avec un autre véhicule.

Miraculeusement, personne n’a été blessé. Seule la voiture d’Elia a payé le prix fort: sa Lamborghini Urus, estimée à environ 280'000 francs, est gravement endommagée, comme le montrent les images du lieu de l’accident. «Cela aurait pu être bien pire», a relativisé l’ex-ailier du HSV et du Werder Brême.

Enquête en cours

Les circonstances exactes de l’accident font encore l’objet d’une enquête. Elia a été entendu par la police avant de pouvoir rentrer chez lui.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que l’ancien joueur est impliqué dans un accident: il y a douze ans, sa Bentley avait déjà été sérieusement abîmée dans une collision.

Entre 2009 et 2014, Eljero Elia a disputé 118 matchs de Bundesliga sous les couleurs du Hamburger SV et du Werder Brême. Passé aussi par la Serie A et la Premier League, il a mis un terme à sa carrière en 2022 à l’ADO La Haye, où il entraîne aujourd’hui les moins de 21 ans. Finaliste de la Coupe du monde 2010 avec les Pays-Bas, il n’a pas perdu sa vitesse… mais visiblement, son freinage reste perfectible.