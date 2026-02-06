Le Real Madrid est sur le point de procéder à un remaniement de son milieu de terrain. Le club espagnol travaille actuellement sur un plan bien précis pour cet été.

Petar Djordjevic

Le Real Madrid continue de sonder le marché européen afin de se renforcer l'été prochain. Le club merengue se concentre notamment sur le milieu de terrain. Après que le journal «Sportbild» a fait état de l'intérêt pour la star du PSG Vitinha et pour le jeune talent Kees Smit (20 ans, AZ Alkmaar), «The Athletic» écrit que le joueur de Liverpool Alexis Mac Allister est également un candidat.

L'ancien entraîneur du Real, Carlo Ancelotti, aurait déjà demandé l'engagement du milieu de terrain argentin, mais sans succès, Liverpool s'étant assuré les droits du champion du monde en 2023. Son club d'alors, Brighton, a encaissé une indemnité de transfert de 42 millions d'euros.

Le Real a de grandes ambitions pour le milieu de terrain

Le Real devrait probablement mettre la main à la poche en cas de transfert. Aleixs Mac Allister est sous contrat avec les Reds jusqu'en 2028, alors que le portail transfermarkt.de estime sa valeur marchande à 85 millions d'euros. Malgré cela, les Castillans seraient toujours intéressés par le milieu de terrain. Selon «The Athletic», les Madrilènes auraient déjà reçu à l'époque des signaux positifs de l'entourage du joueur, selon lesquels un transfert serait tout à fait possible à une date ultérieure. Le Real pourrait donc déjà faire une deuxième tentative cet été.

Outre Alexis Mac Allister, Vitinha (PSG) et Enzo Fernández (Chelsea) figureraient également sur la liste de souhaits du Real. «The Athletic» estime toutefois que ces deux options sont moins réalistes. Vitinha et Fernández sont soit indispensables sur le plan sportif dans leurs clubs respectifs, soit extrêmement chers sur le plan financier. Mac Allister représente l'option la plus raisonnable. Il est au top niveau sur le plan sportif, dispose d'une expérience internationale et devrait être une alternative relativement bon marché. Cette saison, l'Argentin a marqué trois buts et délivré quatre passes décisives en 34 matches.