Luis Suárez (à droite, ici avec Lionel Messi) est devenu un héros dans son pays, l'Uruguay. Photo: AFP

Cédric Heeb et BliKI

Un incident dramatique a tenu en haleine la ville côtière de Ciudad de la Costa en Uruguay ce week-end. Comme le rapportent les médias locaux, un homme de 49 ans a grimpé vendredi soir vers 23h sur un arbre de six mètres de haut et a menacé de se suicider si sa compagne ne se présentait pas. L'homme s'est retranché dans l'arbre avec une corde autour du cou.

L'incident, qui a duré près de 19h, a non seulement mobilisé les autorités et les organisations d'aide, mais a également attiré l'attention de la star du football Luis Suárez et de son épouse Sofía Balbi. Le couple se promenait samedi lorsqu'ils ont remarqué l'intervention. L'attaquant uruguayen de l'Inter Miami, actuellement en vacances dans son pays, n'a pas hésité à intervenir.

Un sauvetage réussi après près de 20 heures

En compagnie de membres d'une organisation non gouvernementale (ONG) spécialisée dans la psychologie sociale, Luis Suárez a tenté de calmer l'homme désespéré. Une collaboratrice de l'ONG a décrit à la chaîne uruguayenne Kanal 4: «Suárez a aidé et ensemble, nous avons essayé de lui parler de manière empathique et familière pour ne pas faire durer la situation».

Après des heures de discussion, tout ce petit monde a finalement réussi à convaincre l'homme de descendre vers 17h30. Il a immédiatement été remis à l'unité spéciale du ministère de l'Intérieur, où il a été évalué et a reçu du soutien psychologique.