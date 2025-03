Davide Callà se sent visiblement déjà très bien au sein du staff de la Nati. Photo: TOTO MARTI

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Il y a de grandes chances que Davide Callà coupe son téléphone portable quelques jours à la fin du mois de juin, tant les semaines à venir s'annoncent intenses pour le nouvel assistant de Murat Yakin. Le FC Bâle a en effet accepté qu'il occupe un «double mandat» d'adjoint en club et en équipe nationale, ce qui n'est pas rien.

«Je vais être très occupé, c'est sûr! Mais ce n'est pas moi qu'il faut plaindre, c'est ma femme... Ce n'est pas qu'une question de temps consacré, c'est aussi une question d'occupation du cerveau. Quand vous êtes dans le foot, vous ne pensez qu'à ça. Il faut savoir faire la part des choses. Ce qui est sûr, c'est que je vais tout donner jusqu'à la dernière minute avec le FC Bâle. Et quand je serai avec la Nati comme cette semaine, je donnerai tout pour la Nati», explique celui qui ne se voyait pas dire deux fois non à Murat Yakin.

Son quotidien va ralentir dès juillet

Le sélectionneur national l'a en effet déjà contacté voilà quelques mois, mais le timing n'était pas le bon pour le FC Bâle, pas franchement enchanté de le libérer. Cette fois, Davide Callà a trouvé les bons mots et le compromis a été fait: un double mandat jusqu'en juin, puis un travail à 100% pour la Nati ensuite. «Depuis ma retraite de joueur, j'ai toujours été à fond, que ce soit à Winterthour ou à Bâle, avec du boulot au quotidien. Ce sera différent dès le mois de juillet après la tournée aux Etats-Unis, il faudra que je m'adapte», sourit le technicien, très à l'aise en public et face à son auditoire.

Un niveau de français impressionnant

Le natif de Winterthour, et grand fan de la Squadra Azzurra, a un charisme certain et maîtrise aussi bien le français que l'italien, l'anglais et l'espagnol, en plus bien sûr du «schwyzerdütsch». Son niveau de français est d'ailleurs impressionnant, alors qu'il n'a joué que quatre mois en Suisse romande, à Servette, au moment de la faillite de 2004. Comment a-t-il réussi à conserver cette maîtrise impeccable de la deuxième langue nationale? «C'est vrai que mon aventure à Servette s'est malheureusement vite terminée, dans les circonstances que vous connaissez. En fait, par la suite, j'ai toujours côtoyé des joueurs francophones, que ce soit en tant que joueur ou entraîneur. A chaque fois, je leur disais 'Allez, viens, on parle en français'. Et c'est comme ça que j'ai progressé», dévoile-t-il.

Davide Callà, un technicien très expressif. Photo: TOTO MARTI

Son excellent niveau lui a ainsi permis de déjà chambrer passablement Joël Monteiro et Alvyn Sanches, preuve qu'il se sent déjà très bien au sein de la Nati, alors qu'il n'est là que depuis deux jours. Qu'a-t-il donc dit aux deux Romands? «Après le match contre YB, j'ai dit à Joël qu'il devait arrêter de râler contre l'état du terrain à Bâle.» Et au joueur du LS? «Rien! Je ne vais pas lui parler, je ne vais pas le coacher du tout.» Pardon? «On va jouer bientôt contre le LS en demi-finale de la Coupe, je ne veux pas qu'il progresse d'ici-là», éclate de rire Davide Callà, qui jongle avec malice entre ses deux postes d'adjoint de la Nati et du FC Bâle, sans que ce soit évidemment un problème.

«Si je suis là, c'est que j'ai des compétences»

Ainsi est le nouvel assistant de la Nati, un homme qui ne se sépare jamais de sa machine à café («Mon mocca est sans comparaison»), mais ne veut pas juste être là pour être un «bon type» du vestiaire. «Si je suis là, c'est que j'ai des compétences, que j'ai développées au fil des années. J'ai encore beaucoup à apprendre, mais je ne suis pas là pour dire oui à Murat Yakin dès qu'il parle. Je dois le confronter, le challenger, lui proposer des choses. Je veux qu'il puisse se dire 'Ah, il y a du répondant'. Cela peut être sur le choix des joueurs, sur la composition, sur des exercices...»

Challenger Murat Yakin sur ses décisions, l'une des tâches de Davide Callà dans le cadre de ce rassemblement au Portugal. Photo: TOTO MARTI

Une frontière qu'il ne franchira pas jusqu'en juin, par contre, est celle du conflit d'intérêts, mis à part sur le ton de l'humour comme avec Alvyn Sanches. Plusieurs supporters du FC Bâle ont ainsi été chagrinés récemment en constatant que le latéral gauche Dominik Schmid, auteur d'une saison solide, n'avait pas été appelé par Murat Yakin pour ce rassemblement, alors qu'Isaac Schmidt, par exemple, n'a joué aucune minute avec Leeds en 2025. «Murat sait très bien ce qu'il fait», a ainsi répondu très clairement Davide Callà, très conscient du moment où il peut blaguer et du moment où il faut rester sérieux.

Un doublé coupe-championnat pour quitter Bâle en héros?

La question du double-mandat ne se posera de toute façon plus dans quelques. semaines et, d'ici-là, il espère partir en héros de Bâle avec un doublé coupe-championnat qui aurait de l'allure. Jusqu'en juin, le focus est clair: 100% FC Bâle, 100% Nati. Et le temps restant pour la famille...