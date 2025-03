Davide Calla et Murat Yakin se connaissent bien. Photo: Marc Schumacher/freshfocus

Murat Yakin entame l'année internationale 2025 et les qualifications pour la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada avec un nouveau staff.

Davide Callà devient en effet entraîneur assistant et et rejoindra la Nati pour la fenêtre internationale de mars, tout en restant sous contrat avec le FC Bâle jusqu'au terme de la siason. Il sera ensuite «transféré» définitivement à l'ASF à partir du 1er juin.

Les entraîneurs adjoints actuels, Eduardo Parra Garcia (performance), Kevin Ehmes (analyse du jeu) et Patrick Foletti (gardiens de but), assumeront plus de responsabilités dans le domaine de la stratégie et seront plus fortement impliqués dans l'orientation à long terme.

«Nous voulons aborder l'avenir avec des approches nouvelles et plus modernes. Pour ce faire, nous allons accompagner les joueurs de manière plus proche et les préparer de manière encore plus ciblée à leurs tâches au sein de l'équipe nationale», explique Murat Yakin à propos de la nouvelle composition du staff technique.

«Davide est la personne parfaite pour ce poste»

«Davide est la personne parfaite pour ce poste. Il était déjà mon candidat idéal il y a un an. Nous nous connaissons depuis de nombreuses années. En plus de sa grande compétence professionnelle et de l'expérience qu'il apporte sur le banc de touche, Davide est aussi pour moi une personne de confiance importante», explique Murat Yakin.

Murat Yakin et Davide Callà ont un passé commun en tant que joueurs, eux qui ont été champions de Suisse ensemble avec Bâle lors de la saison 2013/14. Après sa retraite sportive à l'été 2021, Davide Callà a lancé sa carrière d'entraîneur à Winterthour. L'ancien international junior aux racines italiennes est réputé pour son aisance linguistique. Outre l'allemand et l'italien, il parle le français, l'espagnol et l'anglais. Il a joué quelques mois au Servette FC en 2004.

L'ASF annonce d'autres arrivées

Mais ce n'est pas fini. La Nati accueille également Gérald Mathieu, «spécialiste du mindset». Celui-ci a déjà collaboré avec la Nati avant l'Euro 2024.

Florian Lauerer et Juan Carlos Martinez interviendront eux dans le domaine de la prévention des blessures, de la rééducation et de l'optimisation des performances. Ils apportent tous deux leur expérience de la Bundesliga, de la Premier League et de la Liga en Espagne

«Notre objectif est la Coupe du monde 2026. Pour cela, nous avons procédé à des changements et allons emprunter de nouvelles voies. Je suis convaincu que nous sommes bien structurés pour cela», a déclaré le directeur des équipes nationales Pierluigi Tami à propos de la nouvelle composition de l'équipe d'entraîneurs et du staff.