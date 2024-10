Éric Cantona défend vigoureusement Sir Alex Ferguson

Sir Alex Ferguson a remporté 13 titres de Premier League avec Manchester United. Photo: Keystone

Nicolas Horni

Pendant 26 ans, Sir Alex Ferguson a été sur le banc de Manchester United. Après 1490 matches et 38 titres, il en a eu assez à l'été 2013 et s'est mis au second plan. En tant que membre du conseil d'administration du club, Sir Alex représentait désormais le club à l'extérieur. Sir Alex Ferguson aurait gagné plus de deux millions de livres par an – plus que le jeune talent anglais Kobbie Mainoo, par exemple. Mais l'argent de poche a désormais une fin.

Comme l'ont rapporté mercredi plusieurs journaux anglais, le copropriétaire Ineos – qui détient des parts de Manchester United depuis fin 2023 – aurait cherché des possibilités d'économies et les aurait trouvées, entre autres, auprès de l'ex-entraîneur de 82 ans. Le patron d'Ineos, Jim Ratcliffe, aurait alors fait savoir à Sir Alex Ferguson, lors d'un entretien, qu'il n'était plus disposé à continuer à le payer.

Le coup de gueule de Cantona

Ainsi, Ferguson et d'autres membres du conseil d'administration du club – qu'il ne faut d'ailleurs pas confondre avec le conseil d'administration officiel et commercial de United – n'ont plus le droit d'entrer dans le vestiaire. Une chose qui a une tradition de plusieurs décennies à Old Trafford et qui a déjà été pratiquée par des présidents précédents comme Maurice Watkins ou Sir Bobby Charlton.

Alors que Sir Alex a accepté la résiliation du contrat, l'un de ses anciens protégés se déchaîne. «Sir Alex Ferguson devrait pouvoir faire ce qu'il veut au club jusqu'au jour de sa mort», a écrit l'ex-attaquant vedette Éric Cantona sur Instagram. C'est un manque de respect et c'est totalement scandaleux, estime le Français. «Sir Alex Ferguson sera mon patron pour toujours! Et je les (ndlr: les propriétaires) envoie tous dans un grand sac de merde!»

Toujours est-il que, bien qu'Ineos mette désormais à mal son pouvoir, Sir Alex peut conserver sa place dans le box des directeurs d'Old Trafford et la table de huit personnes qui va avec.