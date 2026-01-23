Le Stade Nyonnais arrache le nul contre Etoile Carouge

Le derby romand de la 19e journée de Challenge League entre Stade Nyonnais et Etoile Carouge a accouché d'un match nul 2-2 vendredi. A Colovray, les Vaudois ont arraché un point dans le temps additionnel.

L'attaquant nyonnais Joris Manquant a égalisé à la 90e+1 en transformant un penalty obtenu par son coéquipier Maxim Leclercq. Avant ce dénouement, les Genevois avaient pris les devants grâce à un doublé du Brésilien Itaitinga après l'ouverture du score signée Jarell Simo.

Ce match nul n'arrange aucune des deux équipes. Les Nyonnais sont 6es avec 19 points, bien loin du podium (Yverdon, 33 points), tandis que les Carougeois sont toujours avant-derniers, avec quatre longueurs d'avance sur la lanterne rouge Bellinzone.