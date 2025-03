1/5 Alex Frei a un nouveau job. Le meilleur buteur de l'équipe nationale se lance dans la promotion des talents. Photo: TOTO MARTI

Carlo Steiner

Alex Frei (45 ans) a un nouveau job! Le meilleur buteur de l'hstoire de la Nati (42 buts en 84 matches) s'associe à Simpletransfer. La plateforme en ligne propose aux jeunes footballeurs et footballeuses divers services de promotion des talents.

«Avec Alex Frei, c'est un footballeur professionnel confirmé qui nous rejoint et qui enrichit notre équipe. Il apportera sa solide expérience internationale en tant que joueur et promoteur infatigable de la relève», écrit l'entreprise dans un communiqué de presse.

«Simpletransfer est tourné vers l'avenir et permet aux jeunes footballeurs et footballeuses de se développer et de se montrer. Je suis extrêmement heureux de faire partie de cette équipe motivée et de mettre mon expertise au service de la vision innovante de la promotion des jeunes talents», déclare Alex Frei, cité à propos de sa nouvelle activité.

Réorientation professionnelle

Depuis sa démission du FC Aarau en avril, l'ancien attaquant a tourné le dos au poste d'entraîneur - du moins pour le moment - et s'est consacré à de nouveaux défis. En novembre, il a terminé sa formation de sommelier en fromage et a ensuite ouvert un service de livraison avec des conseils personnalisés. Parallèlement, Alex Frei travaille depuis octobre comme expert en football pour Blick.