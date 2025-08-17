Vevey avait fait très peur à Young Boys l'an dernier en Coupe de Suisse, les Bernois frôlant la catastrophe. Le contexte sera bien différent ce dimanche face au Lausanne-Sport, mais les Veveysans veulent tout de même jouer leur carte à fond.

Allan Eleouet et Vevey ont droit à une affiche de prestige ce dimanche. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Vevey fait face à un gros coup dur pour la préparation de ce match de Coupe de Suisse face au Lausanne-Sport, ce dimanche à 15h30: son nouveau et très prolifique attaquant est suspendu pour un carton rouge reçu... il y a une année avec un autre club! Andi Ukmata a en effet rejoint le club de la Riviera cet été, mais a été expulsé voilà une année au premier tour de la Coupe face à Bellinzone alors qu'il portait les couleurs de Kriens. Sa suspension devra donc être purgée ce dimanche face au LS, un club qu'il aurait adoré affronter.

Pas de belle histoire pour Andi Ukmata ce dimanche

Le très intelligent et très efficace avant-centre est en effet le meilleur buteur de l'histoire de la réserve du LS (36 buts en 61 matches), mais n'a jamais eu sa chance avec la première équipe de Ludovic Magnin, malgré des performances impeccables et un sens du but aiguisé. L'histoire aurait été belle pour lui d'affronter le LS ce dimanche, mais c'est des tribunes qu'il devra encourager ses nouveaux coéquipiers. Il aura toute la saison de Promotion League pour se mettre en valeur et se faire repérer par des clubs de l'élite comme son talent l'y autorise.

Un nouveau maillot pour Vevey

Vevey devra donc faire sans sa recrue-phare de l'été, l'homme qui a d'ailleurs pour l'instant marqué le seul but de la saison veveysanne, dimanche dernier à Bavois, dans le championnat de Promotion League (défaite 3-1 après un 0-0 inaugural face à YB). Autre problème pour les Veveysans, ils n'affronteront pas le LS dans leur chaudron de Copet, mais à La Tour-de-Peilz. La bonne nouvelle est que Bel-Air affiche déjà quasiment complet, 1400 billets ayant d'ores et déjà été vendus. L'atmosphère sera belle et le kop du VS, très actif, donnera de la voix comme il le fait régulièrement pour les Jaune et Bleu, lesquels seront vêtus pour l'occasion de leur nouveau maillot.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Vevey croit très fort à l'exploit et espère revivre les mêmes émotions que l'an dernier. Après avoir éliminé Genolier-Begnins, les hommes de Jean-Philippe Lebeau avaient vraiment inquiété Young Boys en 16es, le score étant encore de 2-2 à la 80e! Ils avaient fini par craquer, mais YB était tout sauf serein. L'effectif a cependant beaucoup changé depuis lors, seuls l'excellent défenseur central Filip Zuvic et le capitaine Marvin Louisius étant toujours là parmi les titulaires.

Vevey a un avant-centre expérimenté

Vevey a perdu de bons joueurs, dont le double buteur face à YB, l'attaquant Mohamed-Salah Chaibi, mais possède quelques joueurs capables de faire la différence, dont Joris Correa, un attaquant ayant marqué 17 buts en 104 matches de Ligue 2 française et comptant même une apparition en Ligue 1 avec Bastia. Lausanne devra sans doute se méfier de lui, d'autant plus si Noë Dussenne ne joue pas, comme attendu.

Parmi les autres atouts de ce VS en reconstruction, Loïc Ombala est lui une valeur sûre à ce niveau, tandis qu'Allan Eleouet est fort de ses 45 matches en Challenge League et de ses deux en Conference League, ce qui n'est pas rien. Le jeune Yohan Aymon, formé à Sion, a également un certain potentiel.

Quel état de forme et quelle équipe pour le LS?

Parmi les motifs d'espoir pour les Veveysans, le fait que le LS ait voyagé depuis le Kazakhstan dans la nuit de jeudi à vendredi et qu'il serait très étonnant que Peter Zeidler ne fasse pas tourner. Mais est-ce vraiment une bonne nouvelle? Les jeunes Lausannois comme Souleymane N'Diaye et Seydou Traoré ont faim de temps de jeu et voudront prouver à leur entraîneur qu'ils peuvent jouer un rôle en vue en Super League cette saison. Et Peter Zeidler, qui a déjà chuté face à une équipe de Promotion League (Delémont) lorsqu'il entraînait Saint-Gall, sait pertinemment qu'une élimination ferait tache dans son début d'aventure vaudoise.