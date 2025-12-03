Après avoir éliminé Servette de la Coupe de Suisse, YS a fait tomber son grand voisin, le Lausanne-Sport, ce mercredi en 8es de finale! Les Nord-Vaudois se sont imposés 2-1 grâce à un but splendide de Robin Golliard en fin de deuxième prolongation.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Quel suspense, quelle fin de match! Yverdon Sport a offert un immense bonheur à ses supporters ce mercredi en éliminant le Lausanne-Sport en 8es de finale de la Coupe de Suisse, après avoir sorti Servette au tour précédent. Il n'y aura que deux équipes vaudoises au rendez-vous des quarts de finale (entre le 3 et le 5 février) et il s'agira donc d'Yverdon Sport et du SLO, ce qui constitue une surprise. Les débats ont été tendus entre les deux équipes, la décision se faisant à la 115e grâce à un solo splendide de Robin Golliard, lequel s'est offert le titre de héros de la soirée grâce à son action décisive et son tir précis.

Les amabilités entre les deux équipes avaient débuté en tribunes, comme de juste. «Le Canton est vert» du côté yverdonnois, avec un tifo représentant un chasseur de dessin animé ayant estourbi «Lupo», la mascotte du LS. «Le Canton est bleu et blanc» dans le camp d'en face avec un feu d'artifice digne du 31 décembre, auquel les ultras yverdonnois ont répondu au début de la deuxième période, avant une banderole un brin chambreuse, traitant leurs homologues lausannois «d'influenceurs des tribunes».

De l'ambiance dans les kops

Ceux-ci avaient lancé une première salve de moqueries en première période, en entonnant un vibrant «On est chez nous», après avoir constaté qu'une partie des tribunes latérales du stade yverdonnois avait répondu à leur chant «Lausanne-Sport.» Oui, il y a eu de l'ambiance au Stade Municipal ce mercredi pour le retour du derby vaudois, devant 3220 spectatrices et spectateurs.

Et sur le terrain? Pas un spectacle formidable pour les puristes, peut-être, mais un match très intense, comme attendu, et plutôt fermé en début de rencontre et furieux dès la 70e et durant les prolongations, lorsque les deux équipes, fatiguées, laissaient des espaces énormes un peu partout sur le terrain.

Des duels en haute altitude

Les duels ont été nombreux tout au long des 120 minutes, à l'image du combat de costauds que se sont livrés le défenseur béninois Mohamed Tijani et l'attaquant canadien Theo Bair. Les deux hommes ont du muscle et pas franchement peur d'aller au contact: les chocs entre eux ont donné lieu à des étincelles en haute altitude.

Même si Yverdon a monopolisé le ballon dans les premières minutes, fidèle à la philosophie d'Adrian Ursea, la première occasion a été pour le LS, mais Beyatt Lekoueiry n'a pas réussi à cadrer son petit ballon de la 13e.

Deux minutes plus tard, un service parfait d'Elias Pasche (le meilleur joueur sur le terrain en première période) trouvait Mauro Rodrigues de l'autre côté de la pelouse, mais l'envoi de l'attaquant finissait dans le kop lausannois... Dommage, car un joueur du talent du Haut-Valaisan doit au moins cadrer cet envoi.

Mauro Rodrigues manque le 1-0, pas Theo Bair

YS allait d'ailleurs regretter cette immense occasion manquée, puisque le LS ouvrait la marque à la 25e, un joli service de Beyatt Lekoueiry trouvant Theo Bair. Le puissant avant-centre concluait du gauche, trompant Simon Enzler, préféré à Kevin Martin pour ce match de Coupe de Suisse. Adrian Ursea avait en effet décidé de titulariser son deuxième portier, contrairement à Peter Zeidler.

Thomas Castella préservé pour dimanche

L'Allemand voulait-il ne prendre aucun risque avec Thomas Castella, lequel sera titulaire en Super League dimanche contre Lugano? L'argument est à double tranchant, car donner un peu de rythme et de repères au gardien fribourgeois aurait également été une option. Quoi qu'il en soit, 1-0 pour le LS à la pause.

Adrian Ursea et Peter Zeidler décidaient de ne rien changer pour attaquer la deuxième période. Jamie Roche, visiblement touché, a cependant dû céder sa place à Nicky Beloko à la 52e. Beyatt Lekoueiry a lui eu le ballon du 0-2 à la 61e, mais Simon Enzler était à la parade. Le match s'emballait alors un peu, avec un joli tir de Hélios Sessolo (65e) pour YS, immédiatement suivi d'une occasion pour Florent Mollet, tout juste entré en jeu (66e).

Dejan Sorgic, une occasion, un but!

Yverdon a alors égalisé à la 72e, une remise très subtile de Mohamed Tijani, qui a prouvé sur ce coup qu'il pouvait également faire preuve de délicatesse, arrivant pile dans la course de Dejan Sorgic. L'avant-centre a une fois de plus démontré qu'il n'avait besoin que d'une occasion pour marquer, trompant Karlo Letica pour le 1-1!

Les vingt dernières minutes, dominées par le LS, ne donnaient rien, et tout ce petit monde allait devoir se départager en prolongations, ce qui n'était pas franchement une bonne nouvelle pour le LS et son calendrier démentiel en cette fin d'année.

Des prolongations folles entre deux équipes fatiguées

Le temps supplémentaire débutait par un tir de Gaoussou Diakité, bien dévié en corner par Simon Enzler (92e). Les deux plus belles occasions de ces prolongations ont cependant été pour Yverdon et plus particulièrement Mitchy Ntelo, lequel a d'abord manqué le cadre (108e) alors qu'il semblait largement hors-jeu, puis a manqué son geste en position idéale (109e). Dans la foulée, Gaoussou Diakité se procurait lui aussi une énorme chance de marquer après une belle action individuelle, mais son envoi était dévié par Simon Enzler (111e). Alors que le match devenait fou, et que les actions allaient d'un but à l'autre, la différence s'est faite à la 116e minute du pied gauche de Robin Golliard, le héros du soir, lequel s'est fait l'auteur d'un solo efficace et élégant après un bon décalage de l'éternel Anthony Sauthier. Yverdon était devant et n'allait plus lâcher sa qualification.

La suite pour les deux équipes? La réception d'Aarau ce dimanche à 14h pour Yverdon (bonne nouvelle, les Argoviens jouent jeudi en Coupe), et celle de Lugano pour le Lausanne-Sport (16h30).