Provocation devant les fans
Nyon élimine Zurich, s'ensuit une violente bagarre

Le FC Zurich échoue aux tirs au but sur le terrain du Stade Nyonnais lors du 2e tour de la Coupe. Après l'essai décisif, la situation dégénère rapidement.
19:28 heures
