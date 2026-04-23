Oui, le SLO pourra jouer l'Europa League

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le règlement est clair: le FC Stade-Lausanne-Ouchy a obtenu la licence II, qui lui donne le droit de jouer en Super League et en Challenge League la saison prochaine. Mais pour jouer l'Europe, les clubs suisses doivent être détenteurs d'une licence I. Et le SLO n'en a pas fait la demande au début de l'année, à l'heure de déposer les dossiers, ce qui est logique pour un club de Challenge League. Donc, théoriquement, le club vaudois ne peut pas jouer l'Europa League, même en gagnant la Coupe de Suisse le 24 mai face à Saint-Gall. Plusieurs observateurs du football suisse en ont ainsi déduit que le SLO ne pourrait pas disputer l'Europa League et que l'affaire était d'ores et déjà classée. Sauf que ce n'est pas le cas.

«Il existe des cas particuliers comme celui-ci», explique Hiraç Yagan, le directeur sportif à succès du SLO. Déjà avant la demi-finale victorieuse face à GC, le club stadiste avait anticipé un potentiel succès et fait examiner le stade de la Pontaise par l'UEFA. «La visite a duré tout un après-midi et s'est bien passée». Pas question de faire preuve d'arrogance, mais simplement de prévoyance. «C'est exactement ça. On ne peut pas se poser ces questions le 25 mai, c'est tout à fait normal d'y avoir réfléchi avant», enchaîne Hiraç Yagan. La possibilité de demander la licence par la suite est donc concrète, ce que confirme la Swiss Football League sur son site officiel.

«Une procédure de licence extraordinaire»

«Suite à la qualification du FC Stade-Lausanne-Ouchy pour la finale de la Coupe de Suisse, la SFL a initié une procédure de licence extraordinaire auprès de l'UEFA en vue d'une éventuelle participation aux compétitions européennes», écrit ainsi la SFL en guise de confirmation. Il s'agit d'une «procédure simplifiée», et il n'existe aucune raison valable pour que l'UEFA s'y oppose, comme pour les clubs de Super League, lesquels l'ont tous obtenu, sauf Winterthour, qui n'en a pas fait la demande.

En clair, le SLO pourra disputer son premier tour de qualification pour l'Europa League en cas de succès face à Saint-Gall. La phase de groupe serait toutefois encore bien loin, puisque les Stadistes devraient passer les trois premiers tours, puis les play-off, pour s'assurer de huit matches très prestigieux. Mais, au moins, les démarches ont été entreprises. Et si la Pontaise n'est pas jugée aux normes pour les premiers tours par l'UEFA, ce qui semblerait étrange tout de même, alors la solution de repli est déjà toute trouvée: Bienne. «Nous préférerions bien sûr jouer à Lausanne, mais là aussi nous avons anticipé. La demande de licence a été effectuée en ce sens», explique Hiraç Yagan.



