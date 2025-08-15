Décidément, le FC Saxon n'a pas de chance

Pour la troisième fois en six ans, le FC Saxon va participer au premier tour de la Coupe de Suisse. Problème? Les Valaisans n'ont jamais touché le jackpot lors du tirage au sort. Forcément, leur président est un peu déçu.

Le FC Saxon va affronter le FC Le Communal Sport Le Locle en Coupe ce samedi. Photo: FC Saxon

Matthias Davet Journaliste Blick

Spiez en 2019, Meyrin en 2022 et Le Locle en 2025. Non, ce tirage au sort de 1er tour de Coupe de Suisse n'est pas celui d'une grosse cylindrée de Super League, mais plutôt du pauvre FC Saxon, pensionnaire de 2e Ligue (6e division). Pour retrouver une trace de la «magie de la Coupe», il faut remonter à 2008, année où le club valaisan avait accueilli Neuchâtel Xamax, alors en Super League, devant 2432 personnes selon le décompte officiel.

Depuis, c'est plus compliqué. «Cette année, on a regardé le tirage au sort avec mon vice-président, explique Gael Thomas. On était tellement convaincus qu'on n'aurait pas de chance qu'on n'a pas été surpris. Forcément, on est un peu déçus.» Le président du FC Saxon tempère quand même et précise qu'il n'est pas là pour se plaindre du tirage face au Locle. «On est déjà content d'avoir remporté la Coupe valaisanne et de disputer la Coupe de Suisse, souligne-t-il. On est même honorés de le faire, en compagnie de 63 autres clubs.»

Une vraie possibilité de passer

Contrairement à la rencontre face à Spiez ou Meyrin, Saxon va devoir disputer ce premier tour loin de son Stade du Pérosé. Ce qui n'est pas un cadeau. «À notre échelle, ce n'est pas forcément mieux parce que ça nous coûte plus cher, appuie Gael Thomas. À domicile, on n'aurait pas gagné des mille et des cents, mais ça ne nous coûtait rien.» Là, il faut s'organiser pour amener l'équipe en terres neuchâteloises.

Le président du FC Saxon ne veut toutefois pas voir le verre qu'à moitié vide. «Je dis toujours que c'est le deuxième meilleur tirage, après une Super League, souligne-t-il. Là, on a une chance de passer.» Évoluant dans la même division que Le Locle, la formation valaisanne a autant de possibilité que son adversaire de voir le deuxième tour.

L'occasion, enfin, de faire face à un club de Super League? «J'espère, souffle Gael Thomas. C'est tout ce qui me reste à compléter au niveau sportif. Un gros match de Coupe de Suisse serait vraiment la cerise sur le gâteau.» Avant ça, il va toutefois passer l'écueil du FC Le Communal Sport Le Locle, ce samedi (18h).