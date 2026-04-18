Une finale de Coupe 100% vaudoise entre clubs de Challenge League? L'ASF tremble devant ce scénario, mais nos journalistes l'estiment improbable. Le SLO a une chance contre GC, mais Saint-Gall devrait battre Yverdon, croient-ils savoir. YS va-t-il les faire mentir?

Bastien Feller, Tim Guillemin, Thomas Freiburghaus

Stade-Lausanne-Ouchy reçoit Grasshopper samedi, Yverdon Sport accueille Saint-Gall dimanche. Aura-t-on droit à une finale 100% vaudoise en Coupe de Suisse? Les trois journalistes de Blick n'y croient pas. A Martin Andermatt et ses joueurs de les faire mentir.

Bastien Feller: SLO - GC 0-1

Le Stade Lausanne-Ouchy peut-il réussir un troisième exploit après avoir sorti Winterthour (1-0) et Lucerne (2-1)? Sur ce qu’il a montré face à des adversaires supposés supérieurs, le club vaudois en a clairement les moyens. On le sait maintenant, l'équipe de Dalibor Stevanovic se montre plus à l’aise face à des formations joueuses que contre des blocs bas, ce que pourrait par conséquent proposer GC, un élément qui pourrait jouer en sa faveur.

Mais se qualifieront-ils pour autant? La tendance reste plutôt négative. En face, Grasshopper arrive avec un élan non négligeable après sa victoire capitale du week-end dernier. À la Schützenwiese, face à Winterthour, les Sauterelles ont su répondre à une pression maximale dans un match où la défaite était interdite, un indicateur fort de leur solidité mentale actuelle.

À l’inverse, les Lausannois restent sur une nouvelle déconvenue du côté de Carouge. Dans ce contexte, je vois Grasshopper s’imposer - même difficilement - à la Pontaise et mettre fin au fabuleux parcours du SLO.

Tim Guillemin: SLO - GC 2-1 après prolongation

Yverdon (4-0), Vaduz (5-2), Aarau (4-2), Winterthour (1-0), Lucerne (2-1): le SLO a battu tous les gros qui se sont présentés à la Pontaise depuis le début de la saison.

L'équipe de Dalibor Stevanovic est redoutable lorsqu'elle n'est pas favorite et son style de jeu, avec ce contre-pressing qui peut être dévastateur, fait mal à toutes les équipes qui tombent dans le piège de ces résultats face aux équipes de bas de tableau. C'est vrai, le SLO ne sait pas battre Nyon, Wil et Bellinzone. Rarement la caricature n'aura été aussi vraie que dans le cas des Stadistes et c'est justement ce qui leur permettra de surprendre GC ce samedi à la Pontaise.

Je vois mal les Sauterelles accepter de fermer le jeu et de subir, ce qui serait pourtant leur seule chance de salut.

Thomas Freiburghaus: SLO - GC 2-1

Stade-Lausanne-Ouchy cette saison c'est: fort contre les forts, faible contre les faibles. Ses trois dernières victoires en Challenge League? Yverdon, Vaduz et Aarau, soit les trois premiers du classement. En Coupe de Suisse, le SLO galéré contre les très petits (Veyrier et Echallens) et défait les deux clubs de Super League venus à la Pontaise: Winterthour et Lucerne.

Et ça tombe bien, a-t-on presque envie de dire, car en demi-finale, c'est à nouveau un «gros» qui se présentera à Lausanne. Grasshopper, avant-dernier de Super League, aura tout à perdre dans une saison déjà plus que morose qui devrait se conclure par un barrage de promotion/relégation.

Les hommes de Dalibor Stevanovic, eux, auront encore une fois tout à gagner et connaissent la recette: ne pas trahir leurs principes, imposer leur style de jeu, prendre la qualif. Reste à l'appliquer une troisième fois de suite en Coupe de Suisse pour aller à Berne fin mai.

Bastien Feller: YS - Saint-Gall 0-2

Dans mon esprit, Grasshopper Club Zurich ira se qualifier samedi soir à la Pontaise et pourra ensuite se tourner vers l’autre demi-finale entre Yverdon Sport FC et Saint-Gall dimanche. Les Sauterelles espéreront évidemment maximiser leurs chances de remporter une vingtième Coupe de Suisse en affrontant l’adversaire le plus abordable possible. Mais le scénario que j’imagine est différent, avec une finale 100% Super League entre GC et Saint-Gall.

Yverdon se présentera selon moi trop affaibli, notamment sur le plan offensif avec les suspensions de Robin Golliard et d’Elias Pasche, auteurs à eux deux de 15 buts et 9 passes décisives. À cela s’ajoute l’absence de Fabio Saiz, titulaire au milieu, non qualifié. Des pertes importantes, difficiles à compenser pour une formation de Challenge League, même si elle reste sur un succès convaincant face au leader du championnat vendredi dernier.

En face, Saint-Gall dispose d’arguments solides, entre expérience à ce niveau et capacité à faire la différence dans les moments clés. Les Brodeurs se rendront d’ailleurs au Municipal avec le souvenir d’une demi-finale remportée face à Yverdon en 2022 (0-2), mais aussi avec l’ambition de mettre fin à 26 ans sans trophée.

Tim Guillemin: YS - Saint-Gall 0-1

C'est vrai, Yverdon aime recevoir Saint-Gall, un adversaire qui lui convient historiquement assez bien. Mais tellement de choses ont changé à YS depuis la dernière réception des Brodeurs en Super League que plus personne n'a ce vécu, Anthony Sauthier mis à part. Oui, Yverdon est dans une bonne dynamique récente et Martin Andermatt a amené du pragmatisme à une équipe très joueuse sous la direction d'Adrian Ursea. Mais justement: c'est en appliquant les préceptes du technicien roumain qu'Yverdon avait battu Lausanne et Servette à la régulière.

Depuis son éviction, les Nord-Vaudois ont marqué beaucoup de buts face à Bellinzone, Nyon et Vaduz et arrivent en pleine confiance. Je les vois faire un bon match et leurs individualités se mettre au niveau de l'adversaire. En fait, pour être clair, je ne pense pas qu'YS va perdre ce match, mais par contre je vois bien Saint-Gall le gagner.

La perspective d'arriver en finale, et d'être favori quoi qu'il arrive, est une motivation trop grande pour que l'équipe d'Enrico Maassen, qui sera soutenue en nombre, passe à travers. Une petite victoire pour Saint-Gall, mais une victoire quand même.

Thomas Freiburghaus: YS - Saint-Gall 0-2

Si Yverdon est en demi-finale de Coupe de Suisse, il le doit en bonne partie à son ex-coach Adrian Ursea, limogé le 9 mars dernier. Avec Martin Andermatt à la barre, il va manquer aux Nord-Vaudois la folie nécessaire pour réaliser un nouvel exploit dans cette compétition. Car dans son épopée en Coupe cette année, YS a terrassé Servette et Lausanne. Des victoires prestigieuses face à deux clubs romands auxquelles il ne faut rien enlever. Mais il ne faut pas non plus oublier que les deux équipes de Super League s'étaient liquéfiées sur la pelouse du Municipal.

En demi-finale, la dynamique sera différente. Le FC Saint-Gall est une équipe cohérente: deuxième de Super League et qualifiée pour les demi-finales de la Coupe de Suisse, donc. En championnat, les Brodeurs n'ont plus perdu depuis douze matches (huit nuls dans le lot, mais tout de même). Motif d'espoir pour les Nord-Vaudois? Saint-Gall est passé tout proche de se faire sortir par Rapperswil et Wil dans les tours précédents, deux autres pensionnaires de Challenge League. Malheureusement, ça ne suffira pas pour Yverdon, qui ne retrouvera pas la finale de la Coupe de Suisse, à laquelle il avait pris part en 2001.