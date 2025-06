Après le match entre Bâle et Bienne au début du mois de juin, un supporter a été victime d'un grave accident. Le déroulement de l'accident a fait l'objet de discussions passionnées sur les réseaux sociaux. L'enquête donne une première impression de ce qu'il s'est passé.

1/4 CH Media a publié de nouveaux détails sur le déroulement de l'accident survenu après la finale de la Coupe entre le FC Bâle et le FC Bienne à la gare du Wankdorf. Photo: Keystone

Fabienne Maag

Au début du mois, le FC Bâle a remporté la finale de la Coupe contre le FC Bienne. Mais la fête n'a pas duré longtemps. Peu de temps après le coup de sifflet final, un supporter du FC Bâle a été victime d'un grave accident à la gare du Wankdorf, à Berne.

Lors de la collision avec un train, l'homme a perdu une jambe. Un rapport de CH Media montre comment l'accident s'est produit. Malgré les nombreuses affirmations sur le déroulement de l'accident sur les réseaux sociaux – dont une prétendue bousculade sur les quais et des trains partant trop tôt – il est de plus en plus clair que l'accident était un accident.

Ce que révèlent les données sur les trains spéciaux

Après le match, des foules ont afflué vers la gare du Wankdorf, située à 500 mètres. Beaucoup voulaient fêter l'équipe sur les bords du Rhin, à Bâle, et ont pris pour cela les trains spéciaux mis à disposition par les CFF, selon le rapport de CH Media.

Le dernier train spécial serait ainsi parti à 17h30. C'est ce qui ressort des données internes dont l'entreprise dispose. Les recherches montrent qu'aucun des trains n'est parti trop tôt, comme beaucoup l'avaient affirmé auparavant sur les réseaux sociaux. Comme tous les fans n'ont pas pu prendre les trains spéciaux, y compris la victime de l'accident, les CFF ont à nouveau mis spontanément un train spécial à disposition.

Accroché par le bras

Au même moment, les trains pour les fans du FC Bienne sont également partis de la gare du Wankdorf. La police cantonale bernoise a dosé le nombre de personnes de manière à ce que la gare soit bien remplie, mais qu'elle ne soit à aucun moment dangereusement encombrée, comme l'a confirmé un porte-parole de la police à CH Media.

L'arrivée spontanée d'un train spécial a été fatale à la victime de l'accident. Une caméra de surveillance aurait filmé le déroulement de l'accident. Lorsque le train est passé à la hauteur de la victime, celle-ci a frôlé le train avec son bras, s'est coincée et a glissé entre le quai et le train. Il n'apparaît pas sur les images que des tiers aient été impliqués ou qu'une foule particulièrement dense sur les voies ait conduit à l'accident. C'est pourquoi les CFF ne voient pas la nécessité de prendre des mesures de protection supplémentaires.

Par solidarité, le FC Bâle a annulé la fête de la Coupe prévue. «Lorsqu'il a été confirmé qu'un supporter avait été grièvement blessé, nous avons décidé qu'il était impossible de faire la fête sur le balcon. Les supporters ont accueilli la nouvelle avec bienveillance. Tout le monde comprend que la santé passe avant tout», explique son porte-parole Remo Meister à Blick. Le FCB souhaite au fan beaucoup de force pour la suite de son parcours, comme il l'a fait savoir sur X.