Exploit du SLO, qui élimine Winterthour

Lors du tout premier huitième de finale de Coupe de Suisse, le Stade-Lausanne-Ouchy a réalisé une belle performance. Les pensionnaires de Challenge League ont éliminé Winterthour, club de l'élite (1-0).

Blick Sport

Le Stade-Lausanne-Ouchy va disputer les quarts de finale de Coupe de Suisse! À la Pontaise, les Vaudois sont parvenus à éliminer Winterthour, club évoluant en Super League.

Un seul but a suffi au bonheur des Stadistes, qui sont parvenus à faire la différence à l'heure de jeu, grâce à leur attaquant Warren Caddy. Le Malgache a profité de ce huitième de finale pour inscrire le 11e but de sa saison, le troisième en Coupe.

À l'heure de jeu, le No 97 a profité d'une bonne interception de son latéral droit Issa Kaloga pour recevoir la balle à l'entrée des 16 mètres. Malgré le fait qu'il était entouré de quatre Zurichois, Warren Caddy est parvenu à armer son tir et a trompé Stefanos Kapino, dont la main n'était pas assez ferme.

Le SLO est donc la première équipe à atteindre les quarts de finale de la Coupe de Suisse. Quant à Winterthour, déjà dernier en Super League, il plonge un peu plus dans la crise. Débarqué fin octobre, Patrick Rahmen n'arrive pas encore à redresser le club zurichois.