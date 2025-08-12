Le milieu de terrain biennois Djibrail Dib a été impliqué dans un grave accident de voiture lors d'une visite à Lyon. Le malheureux a été grièvement blessé.

1/4 Djibrail Dib s'est grièvement blessé dans un accident de voiture. Photo: FC Biel

Nicolas Horni

De grosses inquiétudes entourent le milieu de terrain biennois Djibrail Dib (23 ans). Comme son l'a annoncé lundi, i a été impliqué dans un accident de voiture et a été grièvement blessé. le No 21 seelandais était en visite dans sa ville natale pendant ses jours de congé au moment de cette mésaventure. Les raisons de l'accident sont pour l'heure inconnues. «Toute la famille du FC Bienne te souhaite un rétablissement rapide et complet – nous sommes à tes côtés et t’envoyons beaucoup de force en cette période difficile», a écrit le club à ce sujet.

Selon le journal régional français «Le Progrès», l'infortuné est actuellement hospitalisé dans un hôpital de la ville française. Il a déjà dû subir trois opérations, mais sa vie n'est heureusement pas en danger. Interrogé par nos soins, le FC Bienne confirme ces informations. On ne sait pas encore quand et comment Djibrail Dib pourra revenir sur le terrain.

Le milieu de terrain est passé par toutes les étapes du mouvement jurnior de l'Olympique lyonnais, mais il n'a jamais joué en équipe fanion. L'ancien international français des moins de 18 ans est arrivé dans la ville horlogère en février dernier via Rouen et a contribué à écrire le conte de fées biennois lors de la dernière édition de la Coupe de Suisse. Il a fait de brèves apparitions en demi-finale contre YB et en finale contre le FC Bâle. Au total, il a participé à neuf matches du FC Bienne.