DE
FR
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
Dès 15:00
FC St-Gall
FC St-Gall
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
Dès 15:00
Vs
FC St-Gall
FC St-Gall
Les derniers matches
Coup d’envoi
dimanche
19 avril 2026 à 15:00
Mentionné dans cet article
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
FC Saint-Gall
FC Saint-Gall
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Yverdon Sport FC
      Yverdon Sport FC
      FC Saint-Gall
      FC Saint-Gall