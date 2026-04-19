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Coupe Suisse
Coupe de Suisse: Yverdon Sport FC - FC St-Gall (19.04.2026)
Yverdon Sport FC
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19 avril 2026 à 15:00
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