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Coupe de Suisse: FC Stade-Lausanne-Ouchy - Grasshopper Club Zurich (18.04.2026)
FC Stade-Lausanne-Ouchy
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Grasshopper Club Zurich
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