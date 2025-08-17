Le tirage au sort du deuxième tour de la Coupe de Suisse a été effectué ce dimanche soir et plusieurs chocs sont au programme. Les matches auront lieu le week-end des 19, 20 et 21 septembre.

Photo: keystone-sda.ch

Deux clubs de Super League ont déjà pris la porte en Coupe de Suisse, ce qui ouvre un peu le tableau. Lugano, à Cham, et Thoune, à Breitenrain, ont en effet tous deux chuté face à des équipes de Promotion League. Les équipes de Challenge League se sont elles toutes qualifiées.

Le tirage au sort des 16es a été effectué ce dimanche soir et plusieurs chocs alléchants sont au programme des seize rencontres. Carouge retrouvera le FC Bâle comme la saison dernière, tandis que Servette devra se sortir du piège tendu par Yverdon Sport. Sion, de son côté, se frottera à Prishtina Berne, tandis que Lausanne s'en ira à Concordia Bâle.



Pristhina Berne (1re ligue) - Sion (Super League)

Yverdon (Challenge League) - Servette (Super League)

Wil (Challenge League) - Saint-Gall (Super League)

Bosna Neuchâtel (2e ligue inter) - Lucerne (Super League)

Schaffhouse (Promotion League) - Winterthour (Super League)

Carouge (Challenge League) - Bâle (Super League)

Nyon (Challenge League) - Zurich (Super League)

Concordia Bâle (1re ligue) - Lausanne (Super League)

Aarau (Challenge League) - Young Boys (Super League)

Bellinzone (Challenge League) - Grasshopper (Super League)

Zoug (1re ligue) - Breitenrain (Promotion League)

Unterstrass (2e ligue) - Neuchâtel Xamax (Challenge League)

Altstätten (2e ligue inter) - Cham (Promotion League)

Le Locle (2e ligue) - Grand-Saconnex (Promotion League)

Morbio (2e ligue) - Rapperswil (Challenge League)

Echallens (1re ligue) - Stade-Lausanne-Ouchy (Challenge League)

Les matches auront lieu le week-end des 19, 20 et 21 septembre.