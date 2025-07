Scène surréaliste à l'issue de la finale de la Coupe du monde des clubs! Après la défaite en finale, Luis Enrique, entraîneur du Paris SG, a perdu son sang-froid et s'en est pris physiquement à Joao Pedro, joueur de Chelsea.

Luis Enrique n'a visiblement pas apprécié la défaite en finale. Photo: imago/Agencia EFE

Blick Sport

À peine le coup de sifflet final retenti que les caméras captent une scène pour le moins inattendue sur un terrain censé être le théâtre de la remise du trophée. Alors que les joueurs de Chelsea célèbrent leur titre dans cette Coupe du monde des clubs, une altercation a éclaté autour de Joao Pedro avec, notamment, quelques joueurs parisiens dont le gardien Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi.

Mais c'est l'arrivée musclée de l'entraîneur, Luis Enrique, qui a retenu l'attention. Furieux, l'Espagnol a fondu sur le Brésilien qui vient de débarquer à Chelsea en provenance de Brighton. Il a fallu l’intervention immédiate de plusieurs membres du staff et de joueurs du PSG pour séparer les deux hommes et ramener un semblant de calme. Après la rencontre, Luis Enrique est revenu sur cette scène en conférence de presse: «À la fin du match, il y a eu une situation complètement évitable pour tout le monde. J'ai essayé de séparer les joueurs pour éviter que la tension ne monte. Différentes personnes ont participé à ça. On devait éviter les problèmes. J'ai voulu éviter que cela ne dégénère».

Chacun se fera son avis.

Cette rencontre a d'ailleurs dérapé bien avant le coup de sifflet final. Plus tôt dans la journée, le milieu de terrain du PSG Joao Neves avait reçu un carton rouge pour avoir attrapé les cheveux de Marc Cucurella.

Tout est finalement rentré dans le calme et Chelsea a pu célébrer sa victoire... en compagnie d'un invité surprise.