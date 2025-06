Renato Paiva veut écrire l'histoire avec Botafogo

Renato Paiva a apporté une méthodologie très précise à Botagofo. Photo: Getty Images

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

La très longue et très belle liste des entraîneur portugais faisant le bonheur des clubs de football à travers le monde comporte un nom pas forcément le plus connu du public suisse: Renato Paiva. En fait, les amateurs de football en Suisse romande connaissent même probablement plus son assistant, un certain Ricardo Dionisio, ancien entraîneur en chef du FC Sion et de Stade-Lausanne-Ouchy.

Une belle histoire commune entre les deux hommes

Les deux hommes se connaissent et s'apprécient depuis plusieurs années, au point qu'ils ont dernièrement travaillé ensemble à Independiente del Valle (où ils ont fait éclore Pacho, le défenseur du PSG), au Club Leon (Mexique) et à Bahia, déjà au Brésil. Les voilà à nouveau réunis à Botafogo, qui affronte Seattle, le PSG et l'Atletico lors de cette Coupe du monde des clubs.

Ricardo Dionisio est désormais adjoint de Renato Paiva à Botafogo. Photo: Pius Koller

Le destin est parfois amusant: il y a quelques mois à peine, Ricardo Dionisio disait au revoir au SLO dans le bus qui le ramenait d'une défaite anonyme à Bellinzone, contre l'avis de son directeur sportif Hiraç Yagan. Neuf mois plus tard, le voilà sur la plus grande scène possible du football de clubs.

Car oui, ce dimanche, Botafogo s'apprête à vivre un moment historique, puisque le club de Rio s'apprête à disputer cette nouvelle compétition très richement dotée, qui ne ressemble à rien de ce que le football a connu jusqu'ici. Présent en conférence de presse de veille de match, Renato Paiva n'a pas manqué de le souligner.

«Personne ne prend ce Mondial à la légère»

Face aux journalistes, Renato Paiva a planté le décor sans langue de bois: «On ne peut pas comparer cette Coupe du monde à l’ancienne Coupe intercontinentale. Avant, les Européens arrivaient et jouaient deux matchs, c’est tout. Là, c’est un vrai tournoi, avec une phase de groupes, une élimination directe… C’est incomparable.»

Pour le technicien portugais, ce nouveau format change tout: «L’ambition est énorme, partout. Les équipes ne viennent pas ici pour faire de la figuration ou une pseudo pré-saison. Tout le monde veut gagner ce tournoi. Je peux vous le garantir, aucune équipe, les européennes comme les autres, ne se dit qu'elle va venir ici, jouer trois matches et rentrer, comme pour un tournoi amical. Ceux qui avaient terminé leur championnat sont revenus plus tôt de vacances pour se préparer. Personne ne prend ce Mondial à la légère.»

L’entraînement comme religion

Renato Paiva a d'ailleurs partagé un pan de sa philosophie ce samedi à Seattle. Pense-t-il son équipe capable de sortir de ce groupe très relevé? «Dans le football, il n'y a pas de favoris, il n'y a que des résultats. Je connais beaucoup d'équipes qui sont entrées en favorites sur le terrain et sont ressorties en ayant perdu. Ma priorité, aujourd'hui, c'est qu'on fasse un bon match contre Seattle, qu'on gagne si possible et qu'on rende fiers nos supporters. Ensuite, on regardera le classement et on s'intéressera au PSG, puis à l'Atletico.»

De grands noms dans l'effectif

Comment éviter le piège face à Seattle, Botagofo étant, quoi qu'en dise son entraîneur, une bien meilleure équipe que les Sounders? Les Brésiliens comptent plusieurs joueurs de grand talent dans leurs rangs, comme l'ancien avant-centre du FC Bâle Arthur Cabral, mais aussi Joaquin Correa, Alex Telles, Jeffinho ou Allan. Des noms bien connus en Europe pour la plupart. Mais qui ne garantissent rien à l'équipe du propriétaire John Textor, qualifiée par la grâce de sa victoire en Copa Libertadores 2024.

«Vouloir gagner, c’est bien. Mais pour y arriver, il faut s’entraîner. Et ça, c’est ma vie.» Le coach portugais se décrit lui-même comme un «fanatique» de l’entraînement: «Même un Rafa Nadal, seul sur un court, s’entraîne cinq à six heures par jour. Nous, on doit faire penser onze joueurs comme un seul homme, avec ou sans ballon. Imaginez le boulot!»

«La clé, c'est la répétition»

Renato Paiva martèle la même idée depuis vingt-trois ans, comme une obsession: la répétition est la clé. «On ne gagne pas juste avec des vidéos et des causeries. Il faut aller sur le terrain, répéter encore et encore pour que le corps automatise les comportements. C’est comme ça qu’on corrige nos erreurs.»

Un exemple concret le hante encore. «Contre Ceará, récemment, on encaisse deux buts à cause de comportements qu’on avait perdus, faute de temps pour travailler. Depuis, j’ai vu mon équipe les retrouver cette semaine. Ça me rassure.» De bon augure avant d'affronter Seattle dimanche? Les centaines de fans de Botafogo croisés en ville n'envisagent pas un autre résultat qu'une victoire au Lumen Field Stadium, même devant plus de 45'000 supporters passionnés et bruyants des Sounders.