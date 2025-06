Le PSG écrase l'équipe de Lionel Messi et rejoint les quarts de finale

Lionel Messi (au centre) n'a rien pu faire face à son ancien club, le Paris Saint-Germain. Photo: ERIK S. LESSER

ATS Agence télégraphique suisse

Les retrouvailles entre l'octuple Ballon d'Or et son ancien club étaient attendues, mais elles ont accouché d'un match à sens unique. Au terme d'une première mi-temps archidominée par le PSG, la messe était déjà dite en Géorgie.

Parfaitement servi sur un coup-franc de Vitinha, Joao Neves a marqué d'une tête croisée (6e) avant de convertir, seul face au but, une offrande de Fabian Ruiz (39e) pour réussir son premier doublé. Le club parisien a alourdi le score avant la pause grâce à un but contre son camp de Tomas Aviles (44e) et une réussite d'Achraf Hakimi (45e+3).

En quart de finale le 5 juillet, le PSG affrontera le Bayern Munich ou les Brésiliens de Flamengo. Les deux équipes s'affrontent dimanche soir (22h heure suisse) à Miami, en Floride.