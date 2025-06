Manchester City fesse la Juventus et remporte son groupe

1/2 Manchester City a largement dominé la Juve à Orlando Photo: PHELAN EBENHACK

ATS Agence télégraphique suisse

Manchester City, déjà qualifié pour les 8e de finale du Mondial des clubs, s'est assuré de finir en tête du groupe G. Les Mancuniens ont facilement battu la Juventus (5-2) jeudi à Orlando.

Le Belge Jérémy Doku (9e), le Français Pierre Kalulu contre son camp (26e), le Norvégien Erling Haaland (52e), l'Anglais Phil Foden (69e) et le Brésilien Savinho (75e) ont marqué pour les Citizens. Manuel Akanji a disputé toute la rencontre en défense centrale.

Le Néerlandais Teun Koopmeiners avait égalisé dans un premier temps pour les Turinois (11e), illusion de courte durée, et Dusan Vlahovic a finalement sauvé l'honneur (83e). City et la Juve attendent désormais de connaître leur adversaire au prochain tour, qui sera issu du groupe H après les rencontres du soir opposant d'un côté le Real Madrid à Salzbourg et de l'autre Al Hilal à Pachuca.