Gianni Infantino s'enthousiasme pour le Mondial des clubs

Le président de la FIFA Gianni Infantino a qualifié samedi le Mondial des clubs «de compétition de clubs la plus réussie au monde».

«La compétition la plus réussie»

Gianni Infantino s'enthousiasme au sujet du Mondial des clubs Photo: Chris Szagola

ATS Agence télégraphique suisse

Le Valaisan s'est exprimé à la veille de la finale prévue dimanche entre le Paris Saint-Germain et Chelsea.

Lors d'un rendez-vous avec les médias à la Trump Tower de New York, Gianni Infantino a contré les critiques formulées ces dernières semaines à l'encontre de la nouvelle compétition qui réunit 32 équipes. Interrogé sur l'Allemand Jürgen Klopp, qui avait qualifié ce Mondial des clubs disputé sur quatre semaines de «pire idée jamais mise en œuvre dans le football», il a réagi de manière plutôt générale: «Je respecte tout le monde et les opinions de tout le monde.».

Lui-même se sent conforté dans son projet de cœur. «L'âge d'or du football des clubs a commencé», a lâché Gianni Infantino, qui a cité divers chiffres: au total, 2,5 millions de spectateurs se sont rendus dans les stades pour les 63 matches, soit une moyenne de 40'000 par rencontre.

Une compétition 100% gratuite

Le contrat TV «révolutionnaire» conclu avec le service de streaming DAZN a permis à 20 milliards de téléspectateurs dans le monde entier de regarder tous les matches gratuitement, s'est-il réjoui. «Citez-moi une compétition de football de clubs dont la diffusion est entièrement gratuite», a demandé Infantino de manière rhétorique.

Quelque 2,1 milliards de dollars de chiffre d'affaires ont été générés, soit une moyenne de 33 millions de dollars par match. Le montant des primes pour les participants s'élève à 1 milliard d'euros, la victoire finale de dimanche étant à elle seule récompensée par 40 millions d'euros. «Ensemble, nous avons créé quelque chose de nouveau qui change la carte du football», a encore déclaré Gianni Infantino.

Sa proximité avec Donald Trump a également été évoquée. Infantino a exprimé sa «grande gratitude» au président américain pour son soutien lors du tournoi. Celui-ci était indispensable lors de cet événement dans un nouveau grand format. Il le sera aussi pour la Coupe du monde qui réunira pour la première fois 48 équipes nationales l'année prochaine au Canada, au Mexique et aux Etats-Unis.

«On ne peut pas envisager d'organiser une telle compétition sans le soutien absolu et l'engagement total du gouvernement concerné. C'est pourquoi j'adresse mes plus vifs remerciements au président Trump et à toute son équipe. Ils ont été fantastiques», a-t-il souligné à ce sujet.