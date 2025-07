La famille de Lucas Beraldo sera dans le stade à New York. Photo: ISI Photos via Getty Images

Blick Sport

Le père et la femme de Lucas Beraldo ont sans doute eu un petit coup de stress. Alors qu'ils doivent assister à la demi-finale de la Coupe du monde des clubs entre le PSG de leur proche et le Real Madrid, ils prennent l'avion depuis le Brésil, direction New York.

Sauf que leur périple doit passer par Washington DC. Problème? Trois heures de retard à leur avion dont le départ s'était fait à Sao Paolo. Arrivés sur le territoire américain, André Beraldo et Rafaela Albino voient qu'ils n'ont plus de vol en direction de la Grande Pomme, comme le révèle «Globo».

Coup de chance, des supporters de Fluminense sont dans la même situation. Eux se rendent à New York pour assister à l'autre demi-finale de la Coupe du monde des clubs, qui mettait aux prises leur club et Chelsea mardi (victoire des Anglais 2-0).

Le groupe décide alors de louer une seule voiture et de tracer ensemble les plus de 350 kilomètres qui séparent la capitale à la cité new-yorkaise. Un périple qui a duré quatre heures mais qui aura permis aux cinq personnes de bel et bien assister à leur demi-finale respective.