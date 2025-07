Gros coup dur pour Jamal Musiala. Photo: AFP

A peine revenu de blessure, Jamal Musiala semble malheureusement parti pour manquer à nouveau sur les terrains. Et sans doute pour de longs mois. Le joyau allemand s'est en effet écroulé sur la pelouse ce samedi lors du quart de finale de Coupe du monde des clubs entre le PSG et le Bayern. Et les images sont terrifiantes. Âmes sensibles s'abstenir de cliquer.

Combien de temps l'international allemand sera-t-il absent? Cela dépendra bien évidemment de la gravité de le blessure, mais les premières images sont glaçantes.