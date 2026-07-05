Voie de fait ou non? Le Paraguayen Matias Galarza frappe la star française Kylian Mbappé

Mais qu'est-ce qui a bien pu passer par la tête de Matias Galarza? Le Paraguayen a bousculé Mbappé lors d'un duel, à quelques mètres seulement de l'arbitre. Mais le sifflet n'a pas retenti et le VAR semble n'avoir rien vu.