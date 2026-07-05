«Viking Row» sauce guacamole Les Mexicains revêtent un masque d'Erling Haaland et imitent la Norvège

Les joueurs mexicains font la fête à la manière des Vikings. Après leur qualification pour les huitièmes de finale, la sélection mexicaine a repris le «Viking Row», le tout en portant des masques à l'effigie d'Erling Haaland.